Anche quest’anno l’Università di Camerino aderisce alla campagna mondiale per la consapevolezza sugli antimicrobici (World Antimicrobial Awareness Week, WAAW, 18-24 novembre) promossa annualmente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con una serie di iniziative che per l’Ateneo sono coordinate dal prof Luca Agostino Vitali della Scuola del Farmaco e dalla prof Dezemona Petrelli della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria.

Il tema della campagna 2023 è ancora “Preveniamo tutti insieme la resistenza antimicrobica” e vuole promuovere la collaborazione trasversale tra tutti i settori, umano – animale-ambiente in generale, per preservare l’efficacia di questi farmaci fondamentali per la salute di tutti.

«L’Oms – spiega l’ateneo – ha dichiarato la resistenza antimicrobica (Amr) come una delle 10 principali minacce alla salute globale. Gli antimicrobici (tra questi gli antibiotici) hanno salvato milioni di vite negli ultimi 100 anni: purtroppo, però, il loro uso, spesso eccessivo, sta favorendo la resistenza di diversi batteri, funghi, virus, parassiti nei loro confronti. Questo rende le infezioni comuni più difficili da trattare e aumenta il rischio di diffusione di malattie, anche gravi e fatali. Una persona può contrarre un’infezione resistente al trattamento a qualsiasi età, in qualsiasi parte del mondo. La resistenza antimicrobica comporta un enorme costo in termini di vite umane e risorse. Ogni anno milioni di persone contraggono infezioni da microrganismi resistenti agli antimicrobici, ma il fenomeno è poco conosciuto dai più. Su scala globale, molti fattori hanno accelerato la diffusione della resistenza antimicrobica, tra cui l’uso eccessivo e improprio dei farmaci negli esseri umani, nel settore zootecnico e nell’agricoltura, nonché lo scarso accesso all’acqua potabile, alle strutture sanitarie e all’igiene. È necessario quindi intraprendere azioni efficaci da parte di tutti, ovunque, per preservare l’efficacia degli antimicrobici».



Nell’ambito di una collaborazione tra il laboratorio di Microbiologia e Microbiologia Clinica di Unicam, di cui sono responsabili i prof Vitali e Petrelli, – e la Medicina Interna dell’ospedale di Camerino di cui è direttrice Anna Maria Schimizzi, si terranno a Camerino diverse iniziative. Oggi, in occasione della giornata di apertura della campagna mondiale, il Rettorato si colorerà di blu aderendo all’iniziativa dell’Oms “Go Blue for AMR”. Nella mattinata di martedì nei Licei di Camerino si terrà un evento formativo-interattivo sull’antimicrobico-resistenza e il suo impatto sulla salute globale rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi terze.

Mercoledì alle 15 nella sala convegni del Rettorato è in programma il seminario aperto al pubblico “AMR nell’ottica One Health: un approccio olistico” che sarà tenuto dalla prof Stefania Stefani, presidente della Società Italiana di Microbiologia. Inoltre, nel corso delle lezioni ordinarie tenute dai docenti Petrelli e Vitali durante la settimana WAAW, si concentreranno gli argomenti in programma riguardanti l’Amr e le sue ricadute sulla salute.

Nella mattinata di giovedì nell’atrio dell’ospedale di Camerino sarà allestito un sito informativo sulla campagna mondiale sull’AntiMicrobico-Resistenza, che si chiuderà il 24 novembre quando il Rettorato Unicam tornerà ad illuminarsi di blu.

«Il fenomeno della resistenza agli antimicrobici – affermano i prof Vitali e Petrelli – ha un carattere globale e trasversale, interessando tutti gli ambiti, da quello umano a quello animale, passando per tutti gli ambienti naturali e non naturali. La comprensione di questa multidimensionalità del problema è fondamentale per porre in atto azioni di controllo del fenomeno resistenza che siano efficaci e sostenibili».