“Rispetta le donne, diciamo no alla violenza”. E’ l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade il 25 novembre. L’evento ha così lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica. L’iniziativa, che si svolgerà domenica ad Abbadia di Fiastra di Tolentino con inizio alle 9,30, prevede una passeggiata a cavallo a cura di “Lacasadeicavalli” con l’atleta internazionale Giulia Mattioli di Pesaro, agente della polizia, Fiamme oro.

Sarà presente anche il Reparto a cavallo della polizia per la giornata contro la violenza “Questo non è amore”. Alle 12 ci sarà l’inaugurazione dello stand allestito dalla Questura per dare informazioni, notizie riguardo la possibilità di chiamare il 1522 in caso di violenza di genere, per far conoscere la rete delle associazioni che si occupano di tale emergenza, per spiegare cosa bisogna fare nei casi estremi cioè chiamare antiviolenza e denunciare. Ci saranno le psicologhe del Centro antiviolenza di Macerata che daranno informazioni facendo riferimento ai primi segnali di violenza che poi sfociano in quella più aggressiva.

L’evento è a cura di Deborah Pantana, consigliera di parità della Provincia di Macerata, con il patrocinio della Provincia di Macerata, i comuni di Tolentino e Urbisaglia, Consigliere al lavoro Woman at work e con la partecipazione della Pro loco tct e Artemisialab di Treia. «E’ una giornata importante per tutta la provincia di Macerata – spiega Deborah Pantana – perché nelle prime ore della mattinata ci sarà un momento dedicato allo sport, all’equitazione con un apposito percorso all’Abbadia di Fiastra e seguirà poi un incontro con le autorità e l’apertura dello stand. L’evento segna l’apertura della settimana dedicata alla diffusione di quello che è lo slogan ‘’Diciano no alla violenza».