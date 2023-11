Addio all’avvocato Giovanni Silvio De Minicis

È morto a 82 anni l’avvocato Giovanni Silvio De Minicis. Sì è spento ieri all’ospedale di Macerata dove era ricoverato per una malattia. Nel corso della sua carriera si è occupato sia di penale che di civile che di infortunistica.

Aveva lo studio in via Mozzi e ha lavorato fino a circa dieci anni fa quando è andato in pensione. Avvocato come suo zio, Delio De Minicis, e come il nipote, Damiano De Minicis. Vedovo, lascia i figli Alessandro e Marzia. Oggi pomeriggio alle 15 ci sarà una cerimonia laica al cimitero di Macerata per dargli l’ultimo saluto.