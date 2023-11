Testimoniano per un incidente, ma secondo i carabinieri non avevano visto nulla: denunciati in due. E’ l’esito di un’indagine dei carabinieri della Compagnia di Camerino, diretta dal capitano Angelo Faraca. L’incidente si era verificato il 25 marzo scorso a Borgo Lanciano di Castelraimondo. A scontrarsi una Lancia Delta Integrale e una Fiat 500.

Secondo la ricostruzione dei militari del Nucleo Radiomobile di Camerino, la Lancia aveva invaso la corsia opposta, dopo che il conducente aveva perso il controllo ed era andata a finire contro l’altra vettura. Uno schianto frontale con cinque persone coinvolte. Alla guida della Lancia c’era un 42enne che tornava da un raduno, era stato soccorso in eliambulanza e trasferito all’ospedale di Torrette. La Fiat 500 era invece condotta da un 49enne di Matelica e a bordo c’erano tre ragazzini, tra cui il figlio, di 13 anni. Anche tre di loro erano finiti in ospedale, a Macerata.

I due testimoni falsi avevano dichiarato che la Lancia aveva invaso la corsia opposta per evitare un’altra auto. Le indagini dei carabinieri hanno però ricostruito una dinamica diversa e i due testimoni (che pure loro erano stati al raduno) sono stati denunciati per favoreggiamento personale. Il 42enne è stato denunciato per lesioni stradali gravi.