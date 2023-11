di Gianluca Ginella

Tre uomini incappucciati pronti a colpire in una casa a Macerata, ma il figlio dei proprietari li vede e loro fuggono, dieci minuti dopo qualcuno entra nella casa vicina ma scatta l’allarme e non riesce a rubare nulla. È successo nel pomeriggio di ieri nel quartiere di Corneto. E sono stati proprio i residenti, molto attivi con una chat di Whatsapp dedicata a prevenire i furti (dopo una ondata di colpi in zona che c’era stata nel marzo 2022), a segnalare immediatamente la situazione (usano scambiare subito informazioni, foto, video appena vedono persone sospette o suona un allarme).

I ladri hanno agito intorno alle 18,30, orario che si desume dalla testimonianza di una famiglia che vive in via 11 Settembre, e che ha visto i ladri in giardino, e dal fatto che 10 minuti dopo è scattato l’allarme nella casa dove vive la vicina, in via Maurizi. Partendo dalla prima azione: tre uomini con abiti scuri, incappucciati, sono stati visti nel giardino di una casa. «Eravamo in casa e mio figlio ha fatto rientrare il cane che abbaiava – dice uno dei proprieari, che chiede di restare anonimo -. Di solito il cane si calma, invece si è diretto verso la finestra che dava sulla strada e mio figlio è andato a controllare. Ha visto nella nostra proprietà tre individui incappucciati, vestiti di nero, uno appeso sulla recinzione e due sotto di lui. Allora gli ha urlato e loro sono scappati via».

Il figlio ha fatto anche un video ma era buio e non si vede quasi nulla. Mentre dalla casa chiamavano i carabinieri, qualcuno (probabilmente sempre i tre uomini incappucciati) ha raggiunto in via Maurizi una seconda abitazione. La casa era vuota e «sono entrati passando dalla porta finestra, che hanno forzato – racconta la proprietaria, Michela P. -. Io sono rientrata verso le 20,45 e solo allora ho scoperto il furto. L’allarme però è scattato intorno alle 18,30. I ladri sono entrati nella camera da letto e hanno frugato dappertutto, ma si vede che avevano fretta e hanno agito solo in camera da letto, penso saranno rimasti uno o due minuti».

Perché intanto l’allarme suonava e i ladri si sono allontanati alla svelta. «Non hanno rubato niente. Ho subito segnalato la cosa sul gruppo Whatsapp e ho visto che il vicino aveva segnalato che tre uomini erano entrati nel suo giardino e aveva chiamato i carabinieri» continua la residente del quartiere di Corneto. Anche lei ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti, sia da lei che dal vicino, per fare un sopralluogo.