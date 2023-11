È diventato virale il video che immortala 13 cinghiali a spasso per via Venanzo Boldrini a Matelica, a due passi dal centro storico. Nella serata di ieri una coppia di automobilisti si è trovata davanti il gruppo formato sia da esemplari adulti, che cuccioli, intenti a pascolare lungo la strada proprio a ridosso del centro, attraversando più volte la carreggiata, nella zona che i matelicesi chiamano la Vecchia, a poche centinaia di metri dalle centralissime vie che conducono in piazza Enrico Mattei.

Per loro non è rimasto altro da fare che aspettare. Ad un certo punto la donna si chiede chi poter chiamare, ma alla fine i due hanno atteso appunto che i cinghiali se ne andassero, suonando anche il clacson dell’auto per farli spostare. Non è raro avvistare ungulati selvatici nell’entroterra, ma in un numero così cospicuo non è una cosa di tutti i giorni. Al massimo si incontra qualche esemplare che attraversa la strada in zone prestabilite, di certo è inquietante che proprio in pieno centro abitato questi animali scorrazzano liberamente, con evidenti rischi per automobilisti e pedoni che si trovassero a passare in quella zona. Qualcuno ci ha scherzato su: «Si vede che hanno trovato chiusa chiuso il mattatoio e hanno preso per via Boldrini».

(m. o.)