Spaccio di cocaina, tre condanne, una assoluzione e un rinvio a giudizio. L’udienza si è svolta oggi davanti al gup del tribunale di Macerata e prende in esame presunti fatti che sarebbero avvenuti nel in diversi comuni del Maceratese. Sotto accusa erano in cinque. Tre di loro sono stati condannati con il gup che ha riconosciuto l’ipotesi lieve dello spaccio raffinando le richieste iniziali del pm in condanne più lievi. A uno degli imputati, Nadi Shabani, 42 anni, albanese, residente a Potenza Picena, veniva contestato di aver acquistato circa 60 grammi di cocaina a Potenza Picena, il 25 e 27 febbraio 2021 e il 26 marzo 2021.

Il 42enne, difeso dall’avvocato Stefano Simonetti, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi. Il pm Rita Barbieri aveva chiesto la condanna a 4 anni e 2 mesi per lui e gli altri tre che hanno fatto l’abbreviato). Ad un secondo imputato, Fitim Redjepi, 23, albanese, residente a Potenza Picena, veniva contestato di aver comprato 40 grammi circa di cocaina (l’8 e il 15 marzo 2021, a Potenza Picena) e di aver ceduto ad un altro imputato, il 44enne Pasquale Facciuti, campano, residente a Potenza Picena, in quattro diverse occasioni 20 grammi circa di cocaina, per un corrispettivo di 4.800 euro circa. I fatti sarebbero avvenuti a Montelupone dal gennaio 2020 al marzo 2021. Redjepi, difeso dall’avvocato Emanuele Senesi, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi. Facciuti, difeso dall’avvocato Roberto Meriggi, è stato assolto.

Condannata a 1 anno e 10 mesi la 31enne Elena Lupescu, romena, difesa dall’avvocato Emanuele Senesi. Le veniva contestato di aver ceduto ad un cliente 70 dosi da 0,5 grammi di cocaina (al prezzo di 50 euro), per complessivi 35 grammi di cocaina e 3.500 euro di profitto (tra settembre 2020 e marzo 2021) e di aver ceduto, sempre 35 grammi di cocaina con un profitto di 3.500 euro ad un secondo cliente sempre tra settembre 2020 e marzo 2021. Infine avrebbe ceduto ad un altro imputato, Anton Gjeci, albanese, 39 anni, residente a Montecassiano, un numero imprecisato di dosi di cocaina per un profitto di 4mila euro (fatti che sarebbero avvenuti, dice l’accusa, in un periodo antecedente al marzo 2021). Infine a Gjeci, oggi rinviato a giudizio, viene contestato di aver ceduto una dose di cocaina ad un cliente (questo a Sambucheto di Recanati l’11 aprile 2021) e ad un secondo cliente 5,35 grammi di cocaina (questo a Montecassiano) per un corrispettivo di 200 euro (questo il 16 aprile 2021).

(Gian. Gin.)