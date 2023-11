Una serata ricca di emozioni quella di ieri nella quale Andrea Delogu ha conquistato il pubblico del Politeama con il suo ultimo spettacolo “40 e sto”. Attingendo dalla sua vita privata, l’attrice e conduttrice radiofonica si è raccontata con ironia portando sul palco la crisi, i momenti di rinascita e i luoghi comuni delle donne alla soglia dei 40 anni.

Unica data delle Marche, lo spettacolo è andato sold out dopo la prima settimana dalla presentazione della stagione del Politeama. Uno “one woman show” dove Andrea Delogu ha cantato, ballato e coinvolto il pubblico rendendolo parte integrante dello spettacolo. Sulle note delle canzoni di Max Pezzali e altri brani iconici che hanno caratterizzato la sua vita, ha “festeggiato” i quarant’anni di una donna che nonostante le molteplici difficoltà ha trovato finalmente sé stessa. Da un’idea della stessa Delogu e Rossella Rizzi, scritto da entrambe con Alberto Caviglia e Giovanna Salvatori, per la regia di Enrico Zaccheo, Andrea Delogu si è messa a nudo, scoperta dopo scoperta. Il risultato? La libertà di essere sé stessi a qualsiasi età, anche a quarant’anni. Per questo spettacolo il Politeama ha visto in platea giovani e meno giovani provenienti da tutte le Marche e anche oltre; segno inequivocabile di quanto sia amata e seguita un’artista poliedrica come Andrea Delogu, popolare in televisione come presentatrice di tanti programmi di successo e seguitissima alla radio nel suo programma in onda su Rai Radio2.

Prossimo appuntamento con il teatro il 3 dicembre “Blondie” con Paola Giorgi e Cesare Catà. Il ruolo che l’icona della “bionda” ha assunto nei miti, nella società e nella cultura occidentale raccontato attraverso le vicende di figure come Marlene Dietrich, Marylin Monroe, Brigitte Bardot e Lady Gaga. A seguire il 7 gennaio Giampaolo Morelli in “Scomode verità e tre storie vere” e il 4 febbraio Luca Bizzarri in “Non hanno un amico”. Tutte le informazioni sugli spettacoli sono reperibili sul sito del Politeama o al botteghino, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo.