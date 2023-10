«Il tesseramento a Fratelli d’Italia dimostra in modo concreto la grande crescita del partito, che esprime il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli». E’ quanto dichiarano la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di FdI e Massimo Belvederesi, coordinatore provinciale, che hanno il punto sulla nuova campagna di tesseramenti.

«Particolarmente importante – aggiungono – il numero di tessere registrato dalla provincia di Macerata, dove storicamente il partito ha registrato sempre ottimi risultati: qui gli iscritti nel 2022 erano quasi 700 mentre nel 2023 la cifra si è allargata fino a superare le 1570 adesioni. Una crescita che consente di essere presente in tutti i comuni e di poter quindi strutturare in maniera ancor più forte il partito a livello locale, in vista di un’importantissima tornata di elezioni amministrative da cui siamo certi emergeranno ancora nuovi rappresentanti nelle sedi istituzionali che sapranno portare avanti le battaglie e gli ideali di Fratelli d’Italia».