Trovato morto nel letto, l’autopsia ha ricostruito che il 34enne Muhammad Whaed è deceduto per cause naturali. Il giovane, pakistano, è stato trovato senza vita la mattina del 29 settembre a Matelica. Da poco era arrivato in Italia e quel giorno doveva iniziare a lavorare alla Dueg.

I colleghi non lo hanno visto al lavoro e sono andati a cercarlo. E’ così che il 34enne è stato trovato morto nel letto, alle 5,30 del mattino. Sul posto è intervenuto il 118 ma ormai non c’era più nulla da fare per salvare la vita al giovane. Il magistrato di turno, Rita Barbieri, ha disposto l’autopsia, affida al medico legale Ilaria De Vitis. L’esperta ha ricostruito le cause della morte: Wahed è deceduto in seguito ad un malore improvviso. Cause naturali dunque. E nel frattempo la procura è riuscita a rintracciare una parente del 34enne che si occuperà del funerale.