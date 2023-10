Non dà la precedenza, causa un incidente e poi si allontana e torna a casa: rintracciato dalla polizia stradale. E successo nella notte tra sabato e domenica a Civitanova. Un 41enne dell’Est Europa, al volante di una Renault Megane, veniva dal lungomare nord di Civitanova e aveva omesso di dare la precedenza per poi immettersi sulla statale Adriatica. Aveva urtato una Nissan Nicra con alla guida un 48enne del Pesarese. Per l’impatto la Nissan aveva fatto un testacoda. Il 48enne non era rimasto ferito. Il 41enne, che vive nel Maceratese, dopo l’incidente era fuggito ed era tornato casa. Sul posto era intervenuta una pattuglia della Polizia stradale impegnata nei servizi per prevenire le “Stragi del sabato sera”. Gli agenti sono riusciti a risalire al guidatore della Megan. Lo hanno trovato a casa. Tolti 9 punti dalla patente e multa di 524 euro.