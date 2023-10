Bando energia, 752 le domande arrivate fino a ieri, alla scadenza del bando regionale per l’assegnazione di contributi alle famiglie a basso reddito residenti nelle Marche per la riduzione dei costi energetici, attraverso la realizzazione di interventi mirati sulle abitazioni. Oggi parte l’istruttoria dei progetti. Secondo l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini, «la risposta al bando da parte delle famiglie marchigiane è stata positiva. Gli interventi che saranno finanziati garantiranno alle abitazioni energia da fonti rinnovabili e conseguente risparmio energetico». I contributi messi a disposizione, che ammontano complessivamente a 2,5 milioni di euro serviranno per la realizzazione di interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti elettrici e termici in ambito domestico e a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale. I contributi saranno concessi a fondo perduto, per un importo massimo di 5mila euro per ogni domanda ammissibile, con quote di finanziamento che andranno decrescendo dal 100% previsto per la prima fascia Isee (fino a 8mila euro) al 50% dell’ultima fascia Isee (da 32mila a 40mila euro).