Marito e moglie offendono due poliziotti, sotto accusa al tribunale di Macerata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi si è aperto il processo davanti al giudice Vittoria Lupi. Imputati due peruviani che vivono a Macerata.

Il 3 agosto 2020 due agenti erano intervenuti in un appartamento di Macerata dove erano stati segnalati schiamazzi e musica assordante.

I due agenti avevano cercato di calmare la coppia che viveva nella casa. A quel punto, dice l’accusa, sostenuta dal pm Raffaela Zuccarini, l’uomo li avrebbe offesi e avrebbe detto una frase come «toglietevi la divisa se avete coraggio, vi ammazzo senza la vostra divisa». La donna pure avrebbe offeso gli agenti e avrebbe detto «se non mi lasciate stare immediatamente ve la farò pagare molto cara», e anche «non me ne frega un c… della polizia, voi non siete nessuno». La donna avrebbe anche tirato uno schiaffo ad uno degli agenti, colpito di striscio alla fronte. I poliziotti si sono costituiti parte civile, assistiti dall’avvocato Alessandro Marcolini. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Michele Vissani.