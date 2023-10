di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

Il Tolentino centra la prima vittoria in campionato. Sul neutro di Villa San Filippo i cremisi battono il Chiesanuova con le reti di Petrucci su calcio di rigore e Santirocco, di Crescenzi il gol del momentaneo pareggio biancorosso.

Il Tolentino chiude la partita in dieci uomini per l’espulsione di Santirocco all’82’, espulso anche l’allenatore Buratti. Da segnalare la traversa colpita da Petrucci. Al termine di una settimana difficile e chiacchierata arriva la medicina migliore per Borrelli e compagni, vale a dire i tre punti. Il Chiesanuova non ha demeritato, ma specie nel secondo tempo ha fatto fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Orsini e la squadra di Mobili non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica nelle battute conclusive. Al triplice fischio finale Buratti corre sul terreno di gioco per abbracciare i propri giocatori, poi va a salutare i tifosi cremisi.

La partita fra il Chiesanuova e il Tolentino, valida per la quarta giornata del campionato di Eccellenza, si disputa al comunale di Villa San Filippo per esigenze di ordine pubblico. La posta in palio è altissima soprattutto per la squadra cremisi, ultima in classifica con un solo punto nonostante gli importanti investimenti effettuati dalla società. Domenica scorsa dopo la sconfitta interna con il Castelfidardo c’è stato un diverbio fra l’allenatore Roberto Buratti e la tifoseria della curva. In settimana è stata formalizzata la separazione con il difensore Mistura, il sodalizio cremisi ha parlato di motivi prettamente personali del giocatore, chi era presente al Della Vittoria una settimana fa ha notato uno screzio fra l’allenatore e il centrale ex Fano.

Il Tolentino deve fare a meno dello squalificato Bracciatelli e di Balloni, infortunato. Il Chiesanuova dell’ex Roberto Mobili uscito sconfitto ma a testa alta dall’Helvia Recina di Macerata e dal Polisportivo di Civitanova vuole bissare il successo interno con la Sangiustese VP ottenuto anche in quel caso in campo neutro, al “Gualtiero Soverchia” di San Severino. Fra i padroni di casa sono assenti Iommi, Defendi e Farroni mentre torna a disposizione Badiali. Il Tolentino è già sceso in campo due volte in questo avvio di stagione al comunale di Villa San Filippo, sempre contro la Sangiustese VP, con alterni risultati: sconfitta in campionato e vittoria in coppa.

Il Tolentino è alla ricerca dei tre punti per dare un calcio alla crisi, al 6’ Frulla su calcio di punizione chiama alla deviazione in angolo Fatone. Il risultato si sblocca al 25’ fra le proteste del Chiesanuova: Borrelli si lascia cadere a terra in area dopo un contatto con Dutto, l’arbitro concede il calcio di rigore. Sul dischetto va Petrucci, Fatone intuisce ma non basta, 0 a 1. Gli animi si scaldano, Borrelli cade di nuovo a terra a centrocampo, la panchina del Chiesanuova si lamenta, l’arbitro estrae il cartellino giallo ad un dirigente. Sbarbati guida reazione dei biancorossi, l’attaccante tiene in costante apprensione la retroguardia cremisi, poi su un dai e vai tra Crescenzi e Bonifazi arriva il pareggio: il numero 8 del Chiesanuova è freddissimo davanti al portiere, palla in rete, 1 a 1. Prima del riposo il Chiesanuova è ancora pericoloso con Sbarbati, Orsini para in due tempi, poi mancino al volo di Andrea Pasqui, bello ma centrale.

All’inizio del secondo tempo si fa male Lanza, il difensore è costretto a lasciare il campo. Un’azione tambureggiante del Tolentino mette alle corde il Chiesanuova: Fatone si salva in angolo su Borrelli, il numero 1 locale è strepitoso sulle conclusioni ravvicinate di Borrelli e Tomassetti, la palla arriva a Petrucci che colpisce la parte alta della traversa. I ribaltamenti di fronte si susseguono, Pasqui Andrea calcia di prima intenzione, palla di poco fuori, sul fronte opposto il sinistro di Nasic fa la barba al palo. I nervi sono a fior di pelle in panchina, l’arbitro sventola il giallo verso un uomo della panchina cremisi.

Appena superata la mezzora il Tolentino mette nuovamente il muso avanti con un gran bel gol di Santirocco: il numero 9 spalle alla porta difende il pallone con il corpo dalla difesa ospite, si libera sul destro, si gira e fa secco Fatone, 1 a 2; la corsa liberatoria verso i tifosi a torso nudo gli costa il cartellino giallo. Il Tolentino potrebbe chiudere la partita due minuti dopo con un colpo da biliardo di Borrelli, la palla manca la buca. Santirocco appena ammonito in occasione del gol commette fallo su Fatone in uscita, si becca il secondo giallo e quindi il rosso, Tolentino con un uomo in meno all’82’. Passano pochi istanti e finisce anzitempo negli spogliatoi anche l’allenatore del Tolentino Roberto Buratti. L’arbitro concede cinque minuti di recupero, la retroguardia cremisi si difende bene e porta a casa l’intera posta in palio.

Il Tolentino scenderà di nuovo in campo mercoledì 4 ottobre (ore 19) allo stadio Helvia Recina di Macerata per il match di andata dei quarti di finale di coppa Italia di Eccellenza; domenica prossima Petrucci e compagni ospiteranno la Jesina. Il Chiesanuova eliminato in coppa tra sette giorni sarà di scena ad Urbania. Il Comitato regionale Marche della Figc ha già disposto che i biancorossi disputeranno sempre a Villa San Filippo le partite interne contro Castelfidardo (15 ottobre) e Jesina (12 novembre).

Il tabellino:

CHIESANUOVA (4-4-1-1): Fatone 7; Giaconi 5,5 (24’ st Molinari ng), Dutto 6, Canavessio 5,5, Carnevali Filippo 6; Pasqui Andrea 6 (36’ st Trabelsi ng), Crescenzi 7, Badiali 6, Mongiello 6; Bonifazi 6 (14’ st Morettini ng); Sbarbati 6,5. A disp.: Carnevali Gioele, Rapaccini, Pasqui Lorenzo, Corvari, Monteneri, Bianchi. All. Mobili

TOLENTINO (4-2-3-1): Orsini 6; Salvucci 6, Lanza 5,5 (2’ st Mazzieri 6), Mercurio 6, Tomassetti 6; Greco 5,5 (14’ st Nasic ng), Frulla 6; Petrucci 7 (7’ st Verdesi 6), Sejfullai 6 (7’ st Moscati 6), Borrelli 6; Santirocco 7. A disp. Novi, Orazi, Cisternino, Mazzieri, Storani, Valentini. All. Buratti

TERNA ARBITRALE: Stefano Cocci di Ascoli Piceno (assistenti Busilacchi di Ancona e Gasparri di Pesaro)

RETI: pt. 23’ rig. Petrucci (T), 35’ Crescenzi (C); st. 31’ Santirocco (T)

NOTE: spettatori 300 circa. Espulso Santirocco al 37’ del secondo tempo e Buratti al 41’ del secondo tempo. Ammoniti Santirocco e Dutto. Calci d’angolo 3 a 1 per il Chiesanuova. Recupero: 8’ (3’+5’)