Artigiano in pensione, Romualdo Severini, per amore della sua Pioraco, sta ultimando una nuova opera “segreta”. Segreta, tra virgolette, perché non si sa ancora a chi sarà dedicata e l’artigiano al momento tiene per sé questo dettaglio. Severini sta realizzando la sua opera in una enorme roccia con una nicchia che ospiterà la statua della Madonna. Anche se ancora non è stata completata, suscita già interesse a Pioraco e il manufatto inizia ad essere ammirato dai passanti e da molti che approfittando del bel tempo per fare passeggiate nella zona di Pioraco detta “Rotta”. L’artigiano sta realizzando l’opera grazie ad alcuni aiutanti e al proprietario del terreno dove si trova la roccia.