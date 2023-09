Tre nuovi defibrillatori a Morrovalle

di Laura Boccanera

Morrovalle più sicura grazie a tre nuovi defibrillatori. Il progetto “Morrovalle nel cuore”, avviato ormai 10 anni fa si arricchisce di tre nuovi dispositivi salvavita che sono stati installati in collaborazione fra comune, Avis e Croce verde cittadina al parco Pegaso di Trodica, ai giardini pubblici di Borgo Pintura e in piazza Garibaldi nel centro storico. Un’iniziativa che è stata inaugurata oggi con una cerimonia che si è svolta al parco Pegaso in presenza del sindaco Andrea Staffolani, del presidente della croce verde di Morrovalle e Montecosaro Giuliano Bruschini e della presidente Avis Cinzia Vecchi. Il defibrillatore è stato anche “benedetto” dal parroco Don Gabriele Panetta. L’installazione rende Morrovalle una città cardio protetta ed è importante perché i dispositivi possono essere utilizzati da chiunque grazie alla voce tutorial che guida passo passo la procedura che consente di guadagnare minuti preziosi in caso di arresto cardiaco.

«Questo progetto è nato 10 anni fa – ricorda il sindaco -quando con l’allora presidente Stefano Gattari abbiamo inserito all’interno di plessi sportivi del territorio i defibrillatori. Oggi grazie a Croce verde portiamo avanti quell’iniziativa installando altre 3 macchinari fondamentali. Il mio augurio e appello è verso i cittadini affinché diventino sempre più sensibili nei confronti della cultura del soccorso, frequentando anche i corsi che periodicamente la croce verde organizza e che permettono di salvare vite».

Orgoglioso per il progetto Giuliano Bruschini presidente della Croce verde: «E’ importante per il territorio intervenire immediatamente in caso di arresto cardiaco – sottolinea – può salvare vite. Le apparecchiatura che abbiamo installato possono essere usate da chiunque. Come associazione in più abbiamo fatto una mappatura a livello regionale e nazionale che consente, in caso di emergenza, chiamando il 112 di sapere dove è localizzato il defibrillatore più vicino. In attesa dell’ambulanza la tempestività di utilizzo del dispositivo è fondamentale». Anche perché come ha sottolineato Severino Lorenzetti, medico e volontario della Croce verde ogni anno il 10% dei decessi sono dovuti ad arresti cardiaci che mietono tra le 60mila e le 70mila vittime a livello nazionale. Presente all’inaugurazione anche Cinzia Vecchi dell’Avis che ha ricordato il ruolo dell’associazione e il valore di donare sangue.