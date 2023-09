Scontro sulla rotatoria, due bambini portati in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 20,15 a Macerata, nella frazione di Piediripa. Due auto si sono scontrate sulla rotatoria dove si trova la chiesa. Su una delle vetture c’erano due bambini di tre e di cinque anni. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i soccorsi. I due bambini sono stati portati al pronto soccorso di Macerata. Le loro condizioni non sono gravi. Da ricostruire la dinamica dell’incidente.