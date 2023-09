Feste e festival in centro, 30esima rievocazione storica del “Dono dei Ceri a San Nicola”, rimozione macerie, abbattimento immobili, traslochi e lavori di posizionamento fibra ottica. Per far fronte alle necessità ludico, storico e culturali che si intrecciano con la ricostruzione post sisma, il Comune di Tolentino emette una serie di ordinanze per viabilità e parcheggi. Eccole riepilogate: si va da domani 30 settembre fino a venerdì 13 ottobre.

Per consentire lo svolgimento della 30° rievocazione storica del “Dono dei Ceri a San Nicola” e la manifestazione enogastronomica “Madama 2.1 – La Mandrakata” organizzata dalla Pro Loco Tct, un’ordinanza stabilisce che dalle 9 del 30 settembre alle 24 del 1 ottobre insiste un divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito veicolare in Piazza Madama. Sempre il 30 settembre, ma dalle ore 15 alle 20, istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in tutta la Piazza della Libertà; dalle ore 15 del 30 settembre alle ore 24 del 1 ottobre: istituzione divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito veicolare in Piazza Niccolò Mauruzi (porzione compresa nella Z.T.L.) per “Bancarelle Arti e Mestieri Medievali”; dalle 13 alle ore 18 del 1 ottobre: istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Gentiloni Silverj e tutta via Guglielmo Oberdan; dalle 16 alle 18 del 1 ottobre: istituzione divieto di transito veicolare in via Guglielmo Oberdan durante la permanenza del Corteo Storico nella via;

dalle ore 12 alle 20 del 1 ottobre: istituzione divieto di sosta con rimozione forzata in via del Mattatoio su tutto il largo antistante il fronte dell’ingresso al Mattatoio; dalle ore 15,30 alle 20 del 1 ottobre: divieto di transito veicolare in corso Giuseppe Garibaldi; dalle 15, 30 alle 18,30 del 1 ottobre: divieto di transito veicolare in viale Cesare Battisti per passaggio Corteo storico fino alla chiesa di San Catervo e ritorno verso Corso Giuseppe Garibaldi; dalle ore 15,30 alle 18,30 del 1 ottobre: divieto di transito veicolare in via Nazionale-direzione corso Giuseppe Garibaldi dall’intersezione con Viale della Repubblica, e dalle 12 alle 20 del giorno 1 ottobre: divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in tutta la Piazza della Libertà. Il Comune precisa che durante lo svolgimento del Corteo il Comando di Polizia locale potrà apportare le necessarie modifiche temporanee alla circolazione veicolare finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico presente.

Limitazioni al traffico veicolare anche per la manifestazione “Cremisi Festival” di sabato 30 settembre in piazza della Libertà. Istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Corso Garibaldi dall’intersezione traversa San Catervo dalle 17 di sabato 30 settembre alle ore 1,30 di domenica 1 Ottobre; divieto di transito veicolare dalle 20 del 30 settembre alle ore 1,30 di domenica anche in corso Garibaldi da intersezione stradale con via Murat e viale Cesare Battisti. Per lavori di rimozione macerie modifica alla viabilità con divieto di transito in Via Montecavallo dal civico n°1 al n° 127 fino a intersezione con Via Gramsci da lunedì 2 ottobre fino a sabato 7 ottobre.

Per la demolizione di un fabbricato, istituito il divieto di transito veicolare in via Valporro da intersezione piazza Vasari fino a intersezione con via Nazario Sauro e via Mestica da martedì 3 ottobre fino a venerdì 13 ottobre. Sempre dal 3 al 13 ottobre inibito il traffico veicolare anche nella Traversa Valporro esclusi i residenti che potranno accedere da via Laura Zampeschi.

Per lavori di traslochi immobile modifiche alla ordinaria circolazione stradale e di sosta anche in Viale XXX Giugno al civico n°4. A questa altezza è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel giorno martedì 3 ottobre per n. 1 stallo carico di carico e scarico e 3 stalli di sosta a pagamento, dalle 7,30 alle 15.

Per consentire i lavori di posa aerea e/o scavo fibra ottica, divieto di sosta con rimozione forzata e riduzione della carreggiata in via Pacifico Massi, dal civico n°13 al n°1, nelle giornate di martedì 3 ottobre e mercoledì 4 ottobre, dalle 7,30 alle 16,30.

Sempre per la posa aerea e scavo fibra ottica limitazioni anche in via Annibale Parisani nella giornata di lunedì 2 ottobre, sempre dalle 7,30 alle 16,30, dove è istituito un divieto di sosta con rimozione forzata e riduzione della carreggiata.