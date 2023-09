Scontro tra uno scooter e un furgone a Civitanova, è successo questo pomeriggio intorno alle 16. L’incidente è avvenuto lungo la statale Adriatica, in via Cristoforo Colombo. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone e uno scooter su cui viaggiava un civitanovese di 52 anni. Dopo l’incidente sono intervenuti sul posto gli operatori del 118. Il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è stato caricato sul velivolo e poi trasportato, in codice rosso, all’ospedale di Torrette, ad Ancona.