Riapre “Pippo per gli amici”

Riapre lunedì a Corridonia “Pippo per gli amici”, il centro di aggregazione giovanile per ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni. Un progetto per garantire il diritto alla socialità, al gioco e all’educazione di bambini, bambine e adolescenti. L’obiettivo principale è quello di promuovere il benessere e prevenire ogni tipo di disagio psicosociale, in un contesto di divertimento, crescita ed ascolto, nel quale è possibile affrontare problemi relativi alla sfera familiare e scolastica. La presenza costante degli educatori garantisce ai minori una relazione privilegiata con un adulto di riferimento al di fuori del contesto familiare e permette di rivolgere l’attenzione alle dinamiche di gruppo, assicurando l’integrazione di ogni partecipante, anche di bambini e ragazzi in situazione di difficoltà. Le attività (in programma dal lunedì al venerdì dalle 14,15 alle 18,15) vanno dall’aiuto compiti nel piano interrato in via Don Bosco ai laboratori all’ex mercato coperto di via Cavour, passando per il teatro (i lunedì e i mercoledì), la musica (i martedì e i giovedì), le uscite, gli eventi e i creativity lab. L’ accesso potrà avvenire solo mediante iscrizione e previo pagamento di una quota annuale di 60 euro, eventualmente divisibile in 2 quote da 30 euro ciascuna (da versare a ottobre efebbraio). È inoltre prevista la possibilità per coloro che intendono iscriversi a partire da febbraio 2024, di versare l’equivalente di metà quota.