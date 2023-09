di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Lo scenario di una calamità naturale con 5 tipi di emergenza, dal soccorso ad una persona folgorata, al recupero di un uomo ferito su un traliccio, fino alla ricerca dispersi e recupero di un ferito a causa di un incidente con l’elisoccorso. Si è conclusa questa mattina l’imponente esercitazione “Elettra 2023” dell’Aeronautica militare che si è svolta nella base della 114esima squadriglia radar di Potenza Picena, per la prima volta in collaborazione con la Croce rossa.

A partecipare all’esercitazione che ha permesso di affinare tecniche, metodi ed efficacia delle comunicazioni anche la terza divisione del comando logistico di Roma, i reparti tecnici comunicazioni di Linate e Palese (Bari), il reparto sistemi informativi automatizzati di Roma, il reparto gestione e innovazione sistemi controllo e comando di Pratica di Mare, il terzo stormo Villafranca e il 15esimo stormo di Cervia che è atterrato nell’aviosuperficie.

Ad assistere alla simulazione anche le autorità cittadine, provinciali e regionali: per l’occasione è arrivato anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, c’erano il prefetto Flavio Ferdani, il comandante provinciale dei carabinieri Nicola Candido, il comandante della Compagnia di Civitanova, Angelo Chiantese, e quello della locale stazione Alessio Alberigo. Presenta anche la sindaca Noemi Tartabini e il presidente della Croce rossa Matteo Carlocchia che ha, di concerto con l’aeronautica, guidato le simulazioni.

Nello scenario simulato si è immaginata una calamità naturale che oltre a provocare feriti ha ridotto l’operatività di strutture civili. Per questo è stato mostrato l’allestimento di un ospedale da campo. Tante le apparecchiature, come ad esempio il parco radio, la stazione meteo per fornire i dati in tempo reale da comunicare all’elicottero, le strumentazioni per i livelli di connettività come lo shelter, il ponte radio e la connessione Sat. Tecnologia al servizio delle missioni di soccorso ed aiuto, come recentemente è successo per l’alluvione dell’Emilia Romagna.

La prima simulazione ha visto ka presenza di una persona folgorata che è stata rianimata attraverso le manovre di Blsd e il relativo trasferimento nell’ospedale da campo. Suggestiva e sorprendente la seconda attività che ha impegnato il personale nel recupero di un ferito da un traliccio a 30 metri di altezza. Si è provveduto all’ancoraggio del ferito, all’imbracatura e alla discesa della barella in verticale.

Protagonisti della missione anche i volontari a quattro zampe della Croce rossa, Frida, Indro, Tom e Wolf, i pastori tedeschi utilizzati per il recupero delle persone disperse. In particolare Wolf ha dato dimostrazione di come avviene il ritrovamento di una persona: l’addestramento di questo pastore tedesco consente infatti di ritrovare persone anche senza aver prima fatto annusare un capo di abbigliamento o vestiario in quanto annusano l’odore umano. Questo permette il rinvenimento anche di persone non a terra, come nel caso ad esempio di un paracadutista bloccato su un albero, come appunto è stato simulato nell’esercitazione odierna.

Infine gli ultimi due casi trattati hanno riguardato l’estricazione (ovvero l’estrazione di un corpo) da un’auto incidentata attraverso l’immobilizzazione del rachide, le procedure di taglio della cinta e il posizionamento del paziente sulla tavola spinale. Infine la presenza dell’elicottero del 15esimo stormo di Cervia che, decollato dalla Romagna, è arrivato a Potenza Picena atterrando nell’elisuperficie dell’aeronautica con la dimostrazione di un salvataggio con verricello calandosi dall’alto.

Poco meno di un centinaio le persone coinvolte nell’esercitazione fra il personale dell’aeronautica militare e quello della Croce rossa.