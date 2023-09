Ben 235 visite preventive dei tumori della testa e del collo, trovati cinque pazienti affetti dalla patologia. E’ questo il bilancio dell’attività svolta in settimana dall’Otorinolaringoiatria dell’azienda sanitaria territoriale di Macerata, negli ambulatori di Macerata e Civitanova, guidati dal dottor Cesare Carlucci.

L’Ast ha infatti aderito a Make Sense Campaign la campagna europea di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori testa-collo. Il motto dell’edizione italiana, «hai la testa a posto? 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita» vuole spingere gli italiani a porre attenzione ai sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o a un raffreddore.

Per questo in 130 ospedali italiani, compresi appunto quelli di Macerata e Civitanova, si sono svolti gli screening gratuiti. «La campagna ha avuto un importante successo – commenta il primario Cesare Carlucci – con 235 persone che si sono presentate e sono state visitate negli ambulatori degli ospedali di Civitanova e Macerata. Un ringraziamento quindi a tutto il personale medico e paramedico che si è adoperato anche fuori dall’orario di servizio».

