Grappolo d’oro, sagre dell’uva ad Arcevia e Cupramontana in primo piano per questo weekend. Ma come sempre le proposte di eventi nelle Marche sono tante ed eterogenee. Attenti alle previsioni metereologiche: potrebbero far cambiare alcuni programma di spettacoli all’aperto.

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 22

Potenza Picena – Al via la 61esima edizione del Grappolo D’Oro dal 22 al 24 settembre. Inaugurazione con il Grand Tour delle Marche di Tipicità condotto da Hoara Borselli. Questa sera ad aprire le iniziative del week end sarà il dj Prezioso.

Tolentino – Ascoli Piceno – Marche Grandi Storie in circo! Avvio venerdì 22 settembre all’Anfiteatro Castello della Rancia di Tolentino e prosegue sabato 23 settembre alla Cave Cavam di Ascoli Piceno (Rosara) e il 29 settembre in Piazza Luceoli a Cantiano. Le storie Rossini, Leopardi e Raffaello andranno a comporre un mosaico suggestivo che grazie alla Compagnia dei Folli mettono in scena in Armonie. Note, parole, pennelli: Rossini, Leopardi, Raffaello. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione consigliata al numero 071 2072439, inizio ore 21. Informazioni su www.amatmarche.net.

Arcevia – Arcevia celebra la Festa dell’Uva. Dal 22 al 24 settembre musica, gare culinarie e stand in diverse location della città. Ecco il programma.

Senigallia – Alla Rocca Roversca di Senigallia il 22 settembre alle 17 si svolgerà il convegno “Camere con vista – Pesaro San Benedetto/Andata e Ritorno”. Intervengono il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, l’economista e Presidente di Istao Mario Baldassarri, l’architetto e studiosa dei processi territoriali legati alla città adriatica Giulia Menzietti di Unicam, il critico letterario e scrittore Massimo Raffaeli, i curatori della mostra Cristiana Colli e Carlo Birrozzi.

Cupramontana – A pochi giorni dall’inizio della Sagra dell’Uva, Cupramontana si prepara con una grande anteprima: da venerdì 22 a domenica 24 settembre il complesso del MIG – Musei In Grotta, ospiterà la due giorni di degustazioni “Il Grande Verdicchio” e lo storico Premio Nazionale Etichetta d’Oro giunto alla trentesima edizione. Ecco il programma.

Ascoli Piceno – Dopo il successo dello scorso anno, torna dal 22 al 24 settembre ad Ascoli Piceno Linus – Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi: tre giorni ricchi di appuntamenti sul tema del fumetto con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con le scuole e dialoghi con i tanti ospiti attesi. Ecco il programma

Fermo – Il 22 settembre alle 18, nell’auditorium San Filippo Neri di Fermo, verrà presentato il libro dal titolo “Pietro Pavia – mobilitato” – Vita, Sofferenze, Prigionia di un Giovane Carabiniere Reale, a cura di Francesco Ciro Luigi Pavia, con la partecipazione del Generale dei Carabinieri Alessandro Gentili e l’Editore Andrea Livi.

Urbino – Il Festival Off prosegue il suo viaggio con una sosta negli incantevoli spazi storici della città ducale. Un appuntamento unico all’insegna della lettura e dell’ascolto con un podcast su Marcovaldo ovvero Le stagioni in città (1963), la raccolta di novelle di Italo Calvino, cui presteranno la loro voce gli studenti e le studentesse degli istituti scolastici di Urbino.

APPUNTAMENTI DI SABATO 23

Potenza Picena – Continuano gli appuntamenti con il Grappolo D’Oro. Questa sera protagonista Samuel dei Subsonica.

Loro Piceno – Il Festival Storie ospita a Loro Piceno il popolare professore Michele Mirabella, che terrà una lectio magistralis su Dante Alighieri dal titolo “Ma misi me per l’alto mare aperto”. L’evento si svolgerà alle 21.30, nel teatro parrocchiale. Biglietti a 12 euro (intero) e 8 euro (under 14); prenotazioni ai numeri: 0734.632800; 0734.710026; 348.2423174 (whatsapp).

Civitanova – Amanti dell’heavy metal, preparatevi per una serata esplosiva all’Officina Popolare Jolly Roger (Via Piane del Chienti n. 60, Zona industriale A, Civitanova Marche): a partire dalle 21 è il “Death in Marche“. Cinque i gruppi: Crepuscolo (swedish old school death metal dal 1995 – Macerata), Hatred (evil thrash metal dal 2002 Fermo), Hydra (trash metal dal 1985, Falconara Marittima, Ancona), Necrogore (old skull death metal dl 2021- Ascoli Piceno) e Sgrang (groove death metal dal 2016 – Pesaro).

Ancona e Fano – Il 23 e il 24 settembre si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio. Nell’ambito di queste due giornate ci saranno una serie di aperture straordinarie diurne e serali in due luoghi simbolo della città di Ancona: l’anfiteatro romano e la chiesa romanica di Santa Maria di Portonovo. Inoltre, la Soprintendenza aprirà nuovamente al pubblico anche il cantiere di via Vitruvio a Fano per consentire la fruizione dei recenti rinvenimenti archeologici. Ecco il programma.

Grottammare –Alle 21, al Teatro delle Energie di Grottammare, a 50 anni esatti dalla morte del grande poeta cileno Pablo Neruda – scomparso sabato 23 settembre 1973 – l’Associazione MultiCulturale VisionAria presenta il suo nuovo spettacolo Ardiente Paciencia – La mia vita con Pablo Neruda.

Jesi – Il 23 e 24 settembre a Maiolati Spontini (AN), il XXIII Festival Pergolesi Spontini e la città natale di Gaspare Spontini celebrano il grande compositore con gli “Spontini days”. In programma, sabato, il focus sugli anni berlinesi di Spontini con la prima esecuzione in epoca moderna di alcune pagine dell’opera “Alcidor” (1825) alle ore 21 alla Chiesa di Santo Stefano. Alle ore 17 nella Biblioteca La Fornace di Moie la presentazione del nuovo libro “Gaspare Spontini: the Berlin Years”. Domenica ore 10 per le vie del centro storico, un appuntamento per bambini dai 6 ai 12 anni: la caccia al tesoro musicale “Il giovane Spontini”. Info: https://festival.fondazionepergolesispontini.com/ www.fondazionepergolesispontini.com

Fabriano – Alle 16,30, nella Sala Dalmazio Pilati della Biblioteca “Romualdo Sassi” di Fabriano, presentazione del libro di Antonio Ciarabalà “Sull’ala del picchio” (Edizioni Nisroch).

Pesaro – Tornano alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro i Concerti d’Autunno – I Giovani Talenti. Il primo concerto del 23 settembre vede protagonista il flautista Francesco Femia, 20 anni, proveniente dal Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. Appuntamento alle ore 17. Info: 340 8930362.

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 24

Potenza Picena – Continuano gli appuntamenti con il Grappolo D’Oro. Oggi la chiusura con la tradizionale sfilata dei carri.

Tolentino – Si terrà al Teatro Vaccaj alle 18, il concerto organizzato dal Coro Polifonico “Città di Tolentino” in collaborazione con la “Fondazione Brunello e Federica Cucinelli” che presentano il “Pater Noster” e il “Requiem for the living” del giovane autore statunitense contemporaneo, Dan Forrest. Le prenotazioni per i posti in teatro si possono effettuare sul sito www.vivaticket.com o presso gli uffici del “PuntoInformativo Tolentino” in Piazza della Liberta’, dalle 15.30 alle 18.30, tel: 375-5995865 o il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Vaccaj dalle 15.30.

Jesi – Nell’ambito del XXIII Festival Pergolesi Spontini e delle attività di welfare culturale della Fondazione Pergolesi Spontini, domenica 24 settembre ore 18 al Teatro Pergolesi di Jesi va in scena lo spettacolo di “Social Opera” edizione 2023 dal titolo “Id Identità desiderate”, ispirato al “Barbiere di Siviglia” di Rossini. Uno spettacolo di teatro e danza, che vede protagonista la compagnia OperaH, un gruppo di persone con disabilità fisica/intellettiva e, dietro le quinte, gli studenti delle scuole cittadine, impegnati nella progettazione di scene, costumi, luci e contenuti multimediali grazie ad al progetto PCTO “Banco di scena”. Info: https://festival.fondazionepergolesispontini.com/ www.fondazionepergolesispontini.com

Ancona – Il Comune di Ancona supporta la Notte dei Ricercatori con due eventi all’orto Botanico il 24 settembre e il 1° ottobre. Il 24 settembre alle ore 17 apertura area; alle ore 17:30 inizio evento con le artiste Rossana De Pace, Chiara Cami, Urania. Sottobosco Festival è un evento Sharper – Notte Europea dei Ricercatori 2023 finanziato dalla Commissione Europea (GA 101061553 ) – www.sharper-night.it

Per il bynight questa è una settimana di transizione condizionata dal maltempo. Segnaliamo la serata di chiusura stagione sabato 23 settembre dei Bagni Andrea a San Benedetto del Tronto: come ogni anno la Notte degli Oscar dove il patron Sandro Assenti consegnerà le “statuette” agli ospiti del locale.

