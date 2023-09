Si ribaltano con l’auto lungo la rampa di accesso della superstrada, tre giovani finiscono al pronto soccorso. Estratti dai vigili del fuoco, le loro condizioni non sono gravi. Incidente oggi pomeriggio attorno alle 17,30 in direzione mare all’inizio della SS 77 nel comune di Serravalle di Chienti. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Camerino una Volkswagen Polo condotta da un giovane con a bordo altri 2 coetanei si è ribaltata lungo l’asse attrezzato senza coinvolgere altri veicoli. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i ragazzi dall’auto e due ambulanze del 118. I sanitari hanno medicato sul posto i feriti e disposto poi il trasferimento al pronto soccorso di Camerino per accertamenti. Tutti i ragazzi erano coscienti e le loro condizioni non destano preoccupazione. La carreggiata è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e rilievo dell’incidente.

(redazione CM)