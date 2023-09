Fenicottero alla foce del Chienti

Non solo delfini, caprioli e lupi. Le zone a più alta concentrazione di natura a Civitanova regalano anche incontri inaspettati con i fenicotteri. Un giovane esemplare (e per questo il piumaggio non è ancora del caratteristico colore rosa) è stato avvistato ieri pomeriggio nei pressi della foce del Chienti.

Il fenicottero è uno degli uccelli più affascinanti fra la fauna selvatica e vive principalmente nelle aree umide costiere dello Stivale. Non è pertanto insolita la sua presenza lungo la foce del Chienti anche se la possibilità di vederne uno così da vicino non è usuale. La caratteristica colorazione rosa dei fenicotteri può essere più o meno intensa in relazione alla dieta. Infatti i fenicotteri si nutrono prevalentemente di alghe e piccoli crostacei. I giovani sono di colore grigio-bruno e iniziano ad assumere la colorazione rosa dell’adulto solo dopo il secondo anno di vita. Non è la prima volta che i fenicotteri vengono avvistati nella zona sud della città. Nel 2015 un esemplare addirittura era arrivato al porto, nuotando tra moletti e imbarcazioni.