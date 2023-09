Cento agenti in campo, blitz in contemporanea in diversi appartamenti, cani dei pusher addormentati dai veterinari e oltre tre chili tra hashish ed eroina sequestrati. E’ il bilancio di una maxi operazione anti droga messa a segno dalla Squadra mobile di Fermo, con la collaborazione dei colleghi di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro, il personale del Reparto prevenzione crimine e le unità cinofile di Senigallia e coordinata dalla procura.

Undici gli indagati. Sei le persone raggiunte da misure cautelari: quattro sono finite in carcere, per le altre due è scattato il divieto di dimora nelle province di Fermo e Ascoli. Altre cinque persone per cui sono state emesse ulteriori ordinanze di custodia cautelare dal gip di Fermo sono ancora ricercate. Si tratta di cittadini magrebini di età compresa tra i 20 e i 35 anni. Al centro il quartiere Lido Tre Archi, da cui prende il nome anche l’operazione stessa. Blitz e perquisizioni anche a Montegranaro, Morrovalle e Ripatransone. Oltre alla droga sequestrati anche due appartamenti, considerati centrali di spaccio, e due cani di grossa taglia.

L’operazione è scattata ieri notte, con oltre 100 agenti appunto che sono entrati in azione simultaneamente. Hanno fatto irruzione contemporaneamente in una decina di appartamenti del quartiere del comune di Fermo denominato “Tre Archi” sorprendendo gli indagati all’interno dei loro alloggi. Alcuni di essi si sono barricati ed è stato dunque necessario provvedere ad aprire le porte con la forza. Una volta all’interno, in alcuni casi è stato necessario l’intervento dei veterinari per sedare i cani che i pusher hanno tentato di aizzare contro i poliziotti. Contestualmente gli agenti sono intervenuti anche a Montegranaro, Morrovalle e Ripatransone, in quanto gli indagati avevano vari punti di appoggio e sedi operative anche in altre province.

In un appartamento di Montegranaro sono stati rinvenuti oltre tre chili di eroina ed hashish, peraltro, in buona parte già divisi in 880 dosi. E’ stato, inoltre, disposto il sequestro preventivo di due immobili utilizzati per l’attività di spaccio. Il primo è in via Tobagi, l’altro in via Paleotti a Fermo. Inoltre, sono stati sequestrati due cani utilizzati da uno degli arrestati per tentare di fermare gli agenti, un rottweiler e un dogue de Bordeaux adulti. In un appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati anche una katana, due machete e una fiocina da sub. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, in un anno il gruppo era riuscito a vendere 1.600 dosi, per un totale incassato intorno ai 100mila euro. Dall’indagine svolta è stato possibile accertare inoltre che la compagine criminale, nell’ultimo periodo, verosimilmente a seguito dell’intensificarsi dei controlli a Lido Tre Arche, si era avvalsa anche della presenza di “vedette”, pronti ad avvisare i pusher ed ad aizzare i cani contro gli agenti.