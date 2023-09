E’ diventata un puzzle la foto del matrimonio di Lino Simonetti e Annamaria Cupido in occasione del loro 50° anniversario. Tanti pezzi che fanno una vita insieme legati da amore e rispetto. La coppia di Porto Recanati ha rinnovato le promesse di matrimonio domenica nella chiesa del Preziossissimo Sangue. Sono molto conosciuti a Porto Recanati dove Lino ha lavorato come dipendente comunale e ora è in pensione. A loro i migliori auguri dei figli, del genero, della nuora, dei nipoti e tutti i famigliari ed amici.