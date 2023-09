Modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in via Piave per consentire al consorzio Vimic di effettuare lavori nella palestra dell’istituto San Giuseppe, dove verrà effettuata una gettata di cemento.

L’ordinanza della Polizia locale prevede per la giornata di giovedì prossimo, 28 settembre, dalle 8,30 alle 18,30, prevede il divieto di circolazione, eccetto residenti, in via Piave, via 226° Reggimento Fanteria, via Isonzo; per i veicoli impegnati nei lavori e mezzi di soccorso e polizia, invece, direzione obbligatoria a sinistra verso via Caduti di Nassirya, divieto di sosta con rimozione coatta, su tutto il lato destro e sul lato sinistro dopo l’intersezione con via Isonzo (secondo il senso di marcia) e direzione obbligatoria a sinistra verso via Isonzo, con uscita dei veicoli su viale Trieste; in via Isonzo sarà inoltre disposto il divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la via.