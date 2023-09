La musica per aiutare un luogo iconico di Macerata con un evento straordinario di solidarietà e passione che mette assieme due realtà da sempre dialoganti, il jazz e il Pozzo.

Domani, mercoledì 20 settembre alle 21, infatti, lo storico locale maceratese ospiterà l’iniziativa lanciata dall’associazione Musicamdo e denominata “Il Pozzo&Friends”, un concerto di beneficenza per sostenere uno dei luoghi più rappresentativi della città che sta lottando contro la minaccia di uno sfratto esecutivo. La performance vedrà Stefano Conforti ai sassofoni, Fabrizio Caraceni al sax baritono, Tonino Monachesi alla chitarra, Alessandro Menichelli al piano, David Padella al contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria.

Per anni palcoscenico di innumerevoli performance jazz di alto livello, luogo dove, grazie a Paolo Piangiarelli sono sfilate alcune delle leggende del jazz mondiale, il Pozzo si trova ora di fronte a una sfida alla quale sta rispondendo la comunità di Macerata unita per mostrare il suo amore e il suo impegno per questo luogo intramontabile. «Ci sono dei luoghi speciali pieni di storia, incontri, musica, dove molti di noi sono cresciuti – racconta Daniele Massimi, presidente di Musicamdo e direttore artistico di Macerata Jazz, – luoghi che vanno serbati nonostante tutto perché fanno parte della memoria storica e culturale della città. Quello che possiamo fare è cercare di fare il nostro perché questa ricchezza non si spenga, non vada persa. Non si tratta semplicemente di sostenere il tessuto imprenditoriale del territorio per scongiurare l’ennesima chiusura del centro storico, ma di impegnarsi concretamente a tenere aperto un presidio fondamentale del jazz, un luogo di formazione, di cultura, di grande e intramontabile storia».

Sarà una jam session aperta a tutti coloro che vorranno contribuire musicalmente alla serata. L’obiettivo è chiaro: raccogliere fondi per sostenere Il Pozzo e garantire che continui a essere un faro di cultura e di jazz nel maceratese. Il ricavato sarà destinato a coprire le spese necessarie per mantenere Il Pozzo vivo e vibrante. Durante la serata, sarà possibile proporre e discutere altre iniziative di sostegno nelle quali la comunità è invitata a condividere idee e proposte.