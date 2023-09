E’ stata una serata da record quella di sabato in centro a Macerata dove si è svolta la Festa dei Commercianti. Piazza della Libertà si è trasformata, fino a tarda notte, in una discoteca sotto le stelle con tanto di illuminazione sui palazzi simbolo della città.

La festa è iniziata prima di cena quando diversi dj hanno suonato nelle varie piazze del centro storico. Dopo la chiusura dei negozi, lo spettacolo si è concentrato in piazza. Sul palco ha aperto la serata Ezio Mancini a seguire i Cim e Skinz continuando con il dj Gianmaria Ascani per finire Apofenja (love17love)

«Hanno transitato oltre 8mila persone – fanno sapere gli organizzatori – un corteo di famiglie nella serata e giovani e giovanissimi più tardi che si è snodato tra 11 punti musica di cui 9 dj e due gruppi live. È stato bellissimo vedere il centro stracolmo di gente di ogni età. Ha entusiasmato ancora di più i presenti lo spettacolo a sorpresa dei Robotled, robot luminosi che hanno animato la piazza».

La festa è proseguita fino a tarda notte. «Quando il sindaco Sandro Parcaroli è salito sul palco alle 2 di notte, per lui è scattata la standing ovation. Sul palco anche l’assessore Riccardo Sacchi per un saluto ai ragazzi poi altri cinque minuti ancora di musica e poi tutti a casa con educazione e rispetto dei residenti.( lo dico con certezza perché sono rimasto fini alle tre ) per questo dare ai ragazzi un po’ di musica sta a significare farli divertire e non annoiare».

Molto soddisfatto della festa è il presidente dell’associazione commercianti Giuseppe Romano: «Ringrazio la Confartigianato e in particolare Francesco Cacopardo, il magnifico rettore di Unimc John Mc Court, la presidente della Croce Rossa Rosaria del Balzo, il presidente della Maceratese Alberto Crocioni per i gadget che ci ha donato e che sono stati molto apprezzati, il comandante della polizia locale Danilo Doria e il presidente della pro loco Luciano Cartechini che è stato veramente importante per la riuscita dell’evento».