Si allontana dal reparto di psichiatria dell’ospedale di Macerata, ritrovato nei pressi della stazione di Piediripa dai carabinieri e arrestato il 23enne che una settimana fa, sotto effetto di droghe, aveva aggredito la mamma e la nonna. Il giovane, affetto da problemi psichiatrici, aveva picchiato le familiari che, terrorizzate, erano riuscite a chiamare aiuto. I militari erano prontamente intervenuti, riuscendo a bloccare il ragazzo nella sua cameretta. Sul posto era intervenuto il 118 e il 23enne, denunciato per maltrattamenti in famiglia, era stato sottoposto a un tso, un trattamento sanitario obbligatorio, e quindi trasportato in una struttura sanitaria protetta. Nella mattinata di ieri il giovane si è allontanato dall’ospedale, eludendo il controllo degli infermieri, ma è stato ritrovato nei pressi della stazione di Piediripa dalle pattuglie della Compagnia carabinieri di Macerata e ricondotto in ospedale, dove gli è stato notificato il provvedimento emesso dalla Procura. Ora si trova in carcere a Montacuto.