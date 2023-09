«Sono passati 50 anni ma tra noi nulla è cambiato». E’ questa la sintesi entusiasta della reunion a 50 anni dal diploma della classe 5A di “ragioneria” (così si chiamava allora l’Ite Gentili) di Macerata. Gli ex alunni e le ex alunne ieri hanno passato l’intera giornata all’Abbadia di Fiastra tra goliardia, ironia e spensieratezza. Non sono mancati naturalmente i ricordi del passato, gli aneddoti e persino una dedica in versi dialettali. Un tuffo nel passato che ha “ringiovanito” i partecipanti e li ha fatti sentire di nuovo come se fossero sui banchi di scuola.

Hanno risposto presente all’appello Patrizia Agostinelli, Ottorino Brunori, Clelia Cervigni, Maria Ciriaci, Daniela Compagnucci, Edelweiss Cuccioletta, Giuseppina Dari, Nazareno De Angelis, Fabio Filoni, Bianca Maria Foglia, Daniela Gasparrini, Claudio Generosi, Pasquale Giuliani, Patrizia Mattioni, Ada Lattanzi, Maurizio Menichelli, Mara Petrozzi, Rosalba Principi, Graziella Sbarbati, Ines Soricetti, Marisa Storani, Patrizia Ugolini e Roberto Verdicchio. Immancabile la foto finale di gruppo, con la promessa di rivedersi prestissimo.