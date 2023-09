Finisce 3-1 il derby fra Chiesanuova e Sangiustese giocato sul neutro del “Soverchia” di San Severino. Davanti ad un buon pubblico e con temperatura tipicamente estiva, ad imporsi sono i padroni di casa.

Masticano molto amaro gli ospiti che in avvio di ripresa hanno l’occasione di rimettersi in carreggiata con un calcio di rigore, Fatone neutralizza il tentativo di Lattanzi sbarrando la porta ad una nuova possibile rimonta. Gol mangiato, gol subito ed i padroni di casa in 5’ approfittano del black out dei rossoblù con un micidiale uno-due che mette in ghiaccio il risultato, portando il punteggio sul 3-0. Ad accorciare le distanze ci pensa alla mezz’ora il subentrato Del Brutto, mentre nel finale nessuno riesce a realizzare il 3-2 che avrebbe acceso i 7’ minuti di recupero.

Il Chiesanuova scende in campo con la voglia di riscattare le due sconfitte consecutive di Coppa e Campionato e capitalizza al massimo le occasioni create. È Sbarbati al 13’ pt a trovare subito la via del gol ed imprimere una svolta alla partita. I ragazzi di Bolzan, nonostante le assenze importanti (Minella, Palmieri, Bianchi, Shiba, Salvatelli, Calcabrini), dopo essere stati colpiti a freddo, riescono a trovare le giuste misure, provando a costruire gioco e venire fuori, crescendo nel finale di frazione con diverse conclusioni (Lattanzi, Marini e Ouedraogo) che non trovano fortuna. Nella ripresa si ripete lo stesso copione: gli spazi si chiudono, ma il forcing ospite non lascia scampo e produce meritatamente un calcio di rigore a favore, Lattanzi si fa ipnotizzare da Fatone.

Il contraccolpo psicologico si fa sentire e con le due reti in 5’ di Defendi e Bonifazi il Chiesanuova sembra far calare definitivamente il sipario sul match. Non è però così perché i rossoblù trovano la forza di rientrare in partita con Del Brutto che, entrato da pochissimo, al 30’ segna il gol della bandiera. La pressione aumenta e prima Monachesi poi Del Gobbo non riescono nel raddoppio che nel finale avrebbe potuto regalare una nuova impresa ai rossoblù. Da segnalare un incrocio dei pali centrato da Morettini a 5’ dal termine che però sarebbe stato una punizione troppo ingiusta per Cardoso e compagni.

Il tabellino:

CHIESANUOVA – SANGIUSTESE VP 3-1

CHIESANUOVA (4-2-3-1): Fatone; Molinari (29’ st Giaconi), Dutto, Canavessio, Iommi; Morettini, Crescenzi; Pasqui (10’ st Bonifazi), Carnevali (29’ st Monteneri), Mongiello (39’ st Rapaccini); Sbarbati (18’ st Defendi). A disposizione: Carnevali, Bianchi, Corvaro, Trabelsi. All: Roberto Mobili.

SANGIUSTESE VP (4-3-3): Cardoso; Marini (43’ st Morresi), Sopranzetti, Pigini (47’ st Orlietti), Tombolini; Sfasciabasti (28’ st Del Gobbo), Omiccioli, Trillini (13’ st Proesmans); Monachesi, Lattanzi (29’ st Del Brutto) , Ouedraogo. A disposizione: Cingolani, Ferrari, Cerretani, Sauchelli. All. Rubén Dario Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Sig. Matteo Pigliacampo della sezione di Pesaro (Davide Paradisi e Mirko Baldisserri della sezione di Pesaro).

RETI: 13’ pt Sbarbati, 19’ st Defendi, 25’ st Bonifazi, 30’ st Del Brutto

NOTE: al 16’ st la Sangiustese VP fallisce un rigore con Lattanzi; ospiti in divisa rossoblù, pantaloni e calzini blu, portiere celeste; locali in divisa gialla, pantaloncini bianchi e calzettoni gialli; corner 4-6; ammoniti Fatone, Del Brutto e Mongiello; recupero 0’ pt, 7’st.