Schianto tra due vetture questa notte lungo la superstrada, feriti e tratto chiuso. L’incidente è avvenuto verso le tre di questa notte, subito dopo l’uscita di Pollenza in direzione mare. Per cause in corso di accertamento i due veicoli si sono scontrati violentemente. A seguito dell’impatto un’utilitaria Ford ha finito la sua corsa contro il guardrail esterno. Immediati i soccorsi del 118 che hanno traferito i conducenti in ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Pollenza. Per consentire i rilievi del caso e le operazioni di soccorso in sicurezza il tratto di strada è stato chiuso e gli automobilisti fatti uscire a Pollenza. La viabilità è tornata regolare dopo la rimozione dei mezzi incidentati.