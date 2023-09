Grosso cane in giro sulla superstrada, interviene la polizia stradale. L’animale affidato al canile di Tolentino. Da chiarire se sia fuggito o se l’abbiano abbandonato. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 18,15. Alla polizia stradale è stato segnalato dagli automobilisti che un cane, un Pastore maremmano, stava girando sulla superstrada. L’animale è stato visto attraversa la corsia verso monti e quella verso mare, tornare indietro, fare su e giù. Un pericolo perché poteva accadere un incidente. La polizia stradale è intervenuta sul posto. Gli agenti sono riusciti a caricare il cane e portarlo su di una piazzola. Poi l’hanno legato ad un guardrail in attesa dell’arrivo del veterinario. Il cane è stato poi portato al canile. Per fortuna non ci sono stati incidenti, solo la preoccupazione di qualche automobilista e di chi, tra l’altro, pensava che il Pastore fosse stato abbandonato e legato su di una piazzola.

(redazione CM)