di Andrea Cesca

Una Recanatese double face alza bandiera bianca anche con la Lucchese. Dopo aver perso la gara d’esordio in casa con la Torres la squadra di Giovanni Pagliari cade nuovamente al Nicola Tubaldi. 1 a 3 il risultato finale della partita dai due volti: la Lucchese domina il primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio, la Recanatese sotto di due reti accorcia le distanze nella ripresa con il primo gol di Melchiorri e colpisce due legni con Giampaolo, la Lucchese al sesto minuto di recupero chiude definitivamente i conti con un gran gol di Tumbarello. Per il gioco espresso nella ripresa e le occasioni da rete create i leopardiani avrebbero meritato il pareggio e invece dopo tre giornate di campionato (con una partita da recuperare) restano a zero punti in classifica. Sull’andamento della partita ha pesato l’errore del portiere Meli che ha spalancato le porte del vantaggio all’undici toscano. La Recanatese dovrà ripartire da quanto di buono fatto vedere nella ripresa per rialzare la testa.

Dopo due settimane di riposo dovute al rinvio della partita con la Juventus Next Gen inizia il tour de force della Recanatese. Allo stadio Nicola Tubaldi arriva la Lucchese dell’ex Guadagni, unica squadra del girone a non aver subito reti nelle prime due giornate di campionato. Giovanni Pagliari deve fare ancora a meno di Sbaffo, il capitano ne avrà almeno per altri dieci giorni, ma va comunque in panchina come pure Gomez. Dopo lo scivolone interno con la Torres nella gara d’esordio i leopardiani devono muovere la classifica. All’orizzonte ci sono tre trasferte consecutive contro Fermana (martedi 19), Pontedera (sabato 23), Juventus Next Gen (mercoledì 27), poi Spal in casa (1 ottobre), il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C con la Vis Pesaro (5 ottobre) e infine nuova trasferta di campionato a Rimini (8 ottobre); in pratica sette partite in ventitre giorni. Due i precedenti fra Recanatese e Lucchese, entrambe nella passata stagione: pareggio a Macerata e vittoria a Lucca per l’undici di Pagliari. L’arbitro ha diretto due volte i giallorossi, anche in questo caso il bilancio sorride a Raparo e compagni: una vittoria e un pareggio.

Lipari arrivato in prestito dalla Juventus debutta dal primo minuto e fa coppia in attacco con Melchiorri. “Peppiniello non fare scherzi” urla un tifoso della Recanatese a Guadagni prima del fischio di inizio, il numero 77 della Lucchese si gira e saluta, ma di li a poco il suo sinistro mette in apprensione la tifoseria locale, Meli smanaccia in angolo. La Lucchese preme e calcia angoli in serie, al 18’ una papera di Meli consente agli ospiti di passare in vantaggio: l’austriaco Gucher calcia da fuori area, l’estremo difensore della Recanatese è sulla traiettoria ma la conclusione gli piega le mani, complice forse la palla bagnata, 0 a 1. Guadagni è una spina nel fianco, l’esterno d’attacco dei toscani prova a piazzare il sinistro al 24’, Meli in tuffo respinge. I padroni di casa faticano ad uscire dalla propria metà campo, il pallino del gioco resta nelle mani ospiti, De Maria chiama ancora alla parata Meli al 27’ poi ci prova Rizzo Pinna. E’ un tiro al bersaglio quello della Lucchese, alla mezzora tocca a Romero incrociare i pugni di Meli. Romero al 33’ parte sul filo del fuorigioco e calcia con il destro, la palla sorvola di poco la traversa. Il solito Guadagni al 43’ approfitta di una ingenuità della difesa, il sinistro non centra il bersaglio. Il primo tempo è un monologo della Lucchese, nel secondo minuto di recupero Carpani si affaccia in area ospite, la deviazione è imprecisa.

Pagliari opera subito due sostituzioni in avvio di ripresa, dentro due attaccanti Re e Giampaolo, restano negli spogliatoi gli evanescenti Lipari e Morrone. La musica non cambia e la Lucchese trova la rete del raddoppio dagli undici metri. Al 51’ Carpani aggancia Rizzo Pinna al limite dell’area, l’arbitro senza esitazione indica il dischetto, lo stesso Rizzo Pinna calcia la massima punizione e spiazza Meli, 0 a 2. La panchina della Recanatese chiama un altro cambio, Prisco rileva Raparo, al 55’ Giampaolo trova il pertugio giusto, conclusione deviata in angolo da Chiorra. Sul fronte opposto è ancora pericoloso Rizzo Pinna.

La Recanatese si scuote e prima del quarto d’ora accorcia le distanze con Melchiorri al primo sigillo stagionale: Senigagliesi calcia una punizione sulla trequarti sinistra, Melchiorri di testa manda la palla a sbattere sotto la traversa e quindi in rete, 1 a 2. Entra l’altro ex della partita, Ferretti, la Recanatese ci crede, al 66’ Melchiorri serve in profondità Giampaolo che si accentra e scarica il destro, palo pieno. Passa un minuto e il neo entrato Re va vicinissimo al pareggio, Chiorra salva il risultato con una grande parata. La fortuna volta ancora le spalle alla Recanatese al 72’ quando Re è costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio. La Lucchese padrona del campo nella prima frazione adesso punta a far scorrere il cronometro. La dea bendata è cieca con la Recanatese, Giampaolo all’82’ calcia bene con il destro ma colpisce la traversa, secondo legno per lui. In pieno recupero Tumbarello pesca il jolly, il destro di insacca all’incrocio dei pali dove Meli non può arrivare per il definitivo 1 a 3.

RECANATESE (4-4-2): Meli 5; Manè 6, Ferrante 6, Peretti 6, Longobardi 6; Senigagliesi 5,5 (16’ st Ferretti 6), Raparo 5,5 (10’ st Prisco 6), Morrone 5 (1’ st Re 6) (27’ st Egharevba ng), Carpani 5,5; Lipari 5 (1’ st Giampaolo 7), Melchiorri 6,5. A disp.: Tiberi, Mascolo, Veltri, Quacquarelli, Gomez, Sbaffo, Ricci, Marinacci, Canonici. All. Pagliari

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra 7; Alagna 6 (30’ st Quirini ng), Tiritello 6, Benassai 6, De Maria 6; Gucher 6,5, Cangianello 6 (45’ st Sabbione ng); Guadagni 6,5 (24’ st Russo ng), Rizzo Pinna 7 (24’ st Tumbarello 7), Fedato 6 (1’ st Yeboah); Romero 6. A disp.: Coletta, Sueva, Berti, Djibril, Merletti, Visconti, Magnaghi. All. Gorgone

TERNA ARBITRALE: Emanuele Ceriello di Chiari (assistenti De Chirico di Molfetta e Tomasi di Lecce, quarto ufficiale Paccagnella di Bologna)

Marcatori: pt. 18’ Gucher (L); st. 7’ rig. Rizzo Pinna (L), 15’ Melchiorri (R), 51’ Tumbarello (L)

Note: spettatori 500 circa. Calci d’angolo 6 a 5 per la Lucchese. Ammoniti Melchiorri, Fedato, Gucher, Alagna, Ferretti. Recupero: 8’ (2+6)