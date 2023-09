Suono della campanella questa mattina per i 3.855 studenti (divisi in 189 classi) delle scuole comunali di Macerata. Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore all’istruzione Katiuscia Cassetta, come ogni anno, hanno visitato alcune scuole e classi della città.

«L’auspicio è che studentesse e studenti comprendano l’importanza dello studio e dell’istituzione scuola per il loro futuro e che si rendano conto di essere fortunati e privilegiati, soprattutto in questo periodo storico, a poter studiare in luoghi adeguati e con docenti che hanno a cuore il loro percorso – ha commentato Parcaroli – a loro auguro di non disperdere questa opportunità e approfittare delle possibilità che hanno all’interno del contesto scolastico per costruire un futuro migliore per loro e per gli altri».

«Nell’augurare un buon anno scolastico a tutti, un grande ringraziamento va ai dirigenti, ai docenti, al personale amministrativo, ai cuochi, al personale Ata e a tutti coloro che contribuiscono a garantire un percorso didattico e umano alle nostre studentesse e ai nostri studenti – ha aggiunto la Cassetta – in questi mesi abbiamo incontrato i presidi e i cuochi per mettere a punto il tutto. Sul fronte dei trasporti, alcune richieste sono arrivate in questi giorni e stiamo provvedendo alla sistemazione; al termine di questi primi giorni di rodaggio, quindi, provvederemo ai vari aggiustamenti».

Sul fronte della viabilità, la Polizia locale, insieme al personale delle associazioni cittadine e della cooperativa Meridiana, ha presidiato i vari incroci della città. «Sono stati inevitabili dei rallentamenti, vista anche la giornata di mercoledì caratterizzata dalla presenza del mercato settimanale, che si sono verificati principalmente in via Roma e presso la rotatoria delle ex Casermette visti anche i lavori relativi al cantiere di via Mattei, che saranno ultimati a breve, e alla presenza del passaggio a livello – ha spiegato il comandante della Polizia locale Danilo Doria – il maggior afflusso è stato registrato dalle 7,35 alle 8 e alle 8,15 la viabilità era totalmente ripristinata. Non ci sono state particolari segnalazioni e, a seguito del confronto con le aziende di trasporti, abbiamo messo a punto il piano anche per i prossimi giorni. Continueremo a garantire i vari presidi anche nelle zone dei Giardini Diaz e di piazza Pizzarello a tutela del mondo scolastico».