Arriva sul grande schermo il discorso sullo stato dell’Unione europea della presidente Ursula Von der Leyen, l’ultimo di questo mandato legislativo in vista delle elezioni europee del 2024. Organizzato dal team Europa del Comune di Civitanova all’iniziativa seguirà un dibattito pubblico per discutere i temi che verranno trattati nel discorso. Un progetto realizzato in collaborazione con l’azienda Teatri.

Nel corso della serata, i consiglieri Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli del team Europa presenteranno le attività e le azioni svolte dall’inizio delle nomine e relazioneranno sullo stato dell’Unione europea a Civitanova. Interverranno per i saluti istituzionali il sindaco Fabrizio Ciarapica e il vicesindaco Claudio Morresi, il consigliere regionale Andrea Putzu (comitato europeo delle regioni), il vice presidente della provincia di Macerata Luca Buldorini e il presidente dell’azienda Teatri Maria Luce Centioni. A seguire, sono previsti gli interventi del consigliere Giacomo Guida della città di Fabriano su “rete Belc – costruire l’Europa con i consiglieri locali” e di Sofia Corallini su: “Eu green deal”.

«In occasione del Soteu, torniamo a organizzare in città iniziative per far conoscere le attività dell’Unione europea – ha detto il vicesindaco Claudio Morresi -. Ad un anno dal conferimento da parte del consiglio comunale del mandato continuiamo il nostro percorso nel proporre eventi alla cittadinanza, anche per combattere un certo pensiero scettico sulle istituzioni e far comprendere le tante sfide e i valori fondanti dell’Ue di uguaglianza, inclusività ed equità sociale».

«Il Soteu è il momento istituzionale più importante dell’anno e questo in particolar modo perché l’ultimo della commissione guidata da Ursula von der Leyen prima delle elezioni europee – ha sottolineato la consigliera Lavinia Bianchi – ciò che vogliamo far comprendere ai cittadini è che oggi l’Europa rappresenta un futuro per cui vale la pena lottare, un futuro che sta a noi costruire. Le tradizioni democratiche, le aspirazioni e la nostra unità sono la nostra forza».

«Rappresentanti della politica, ma anche giovani ed associazioni, ognuno di noi è chiamato a partecipare alla discussione sui temi dell’Europa – ha spiegato il consigliere Giorgio Pollastrelli-. Il Soteu a Civitanova sarà un’interessante occasione di confronto e ci auguriamo che in tanti vogliano portare il loro contributo al dibattito e riflettere insieme sulle priorità che emergeranno».