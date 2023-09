Un’altra coppa per il maceratese Ennio Monachesi, vincitore categoria over alle finali nazionali di “Fuoriclasse talent” che si è svolto a Tortoreto lido nel fine settimana, per la recitazione di battute e monologhi tratti dal suo libro La vena umoristica, che si trova su internet. Lo stesso libro ha vinto il premio Belli come “miglior opera umoristica” all’11° concorso letterario 2020, Pelasgo, città di Grottammare.

Il libro-zibaldone contiene tantissime battute, vignette e testi umoristici, anche in versi. Spiega anche con esempi, in modo semplice e divertente, importanti concetti e figure di linguistica, e i più divertenti giochi enigmistici e linguistici. Aiuta così a capire ed imparare meglio la lingua italiana. Ennio, che ha fatto il maestro e l’ispettore scolastico, ha pubblicato anche il libro Didattica e umorismo, per apprendere e insegnare con più gioia e meno noia la matematica e la lingua italiana nella scuola primaria e media, come si può vedere nel sito www.monachesi.it. C’è chi ha detto che è un libro illuminante. «Mi sono preoccupato – dice Monachesi – soprattutto che non fosse nocivo. “Primun non nocere”, dicevano i latini, i quali, se sono in tre, fanno… un triangolino».