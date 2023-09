di Laura Boccanera

Tragedia a Porto Potenza, morto un ragazzo di 35 anni: ipotesi choc anafilattico a seguito dell’assunzione di un farmaco. Alessandro Scocco, di Porto Potenza era a cena a casa del padre ieri quando ha accusato il malore. Il dramma attorno alle 22.20 quando i familiari hanno chiamato il 118. Sul posto anche i carabinieri, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte.

E’ successo tutto in pochi minuti: ieri sera il 35enne che abita in via duca degli Abruzzi si era recato a cena nell’abitazione paterna in zona Spinnaker, una cena tranquilla, in famiglia. Il ragazzo aveva tuttavia da qualche giorno mal di gola e così dopo il pasto avrebbe assunto un normale farmaco da banco a base di un principio attivo comune contro il dolore. Ma subito dopo l’assunzione il giovane avrebbe iniziato a sentirsi male. I familiari hanno allertato il 118 e sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica. Per oltre un’ora hanno tentato di rianimare il ragazzo, ma nonostante i tentativi, il 35enne non ce l’ha fatta. A casa dei familiari sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Porto Potenza e il comandante della compagnia il capitano Massimo Amicucci.

Il corpo è stato poi trasferito all’obitorio di Civitanova in attesa dell’autopsia che verrà effettuata dal medico legale Antonio Tombolini: l’ipotesi sulla causa del decesso è quella di choc anafilattico, ma solo le analisi e le risultanze degli esami potranno dare una risposta ai familiari affranti per la perdita improvvisa del figlio. Alessandro Scocco era molto conosciuto a Porto Potenza: lavorava per una ditta di stampi e aveva un largo seguito di amicizie. Amante della moto e della montagna, era anche maestro di sci e spesso organizzava viaggi sulle Dolomiti. Un giovane in ottima salute, allegro, con una famiglia unita. La notizia della sua morte ha suscitato sconcerto e cordoglio in città.