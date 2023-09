In manette dopo essere stati fermati con un etto di droga sull’auto e altro stupefacente rinvenuto a casa, convalidati gli arresti di due giovani: uno torna libero, l’altro starà agli arresti domiciliari. In manette, dopo essere stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, erano finiti, lo scorso 1 settembre, un 24enne di Cingoli, e un 21enne bengalese che vive ad Ancona.

Nella casa del primo i carabinieri hanno trovato un chilo di hashish, in casa del secondo 50 grammi di hashish.

Per il 24enne il gip Domenico Potetti, nel corso dell’udienza che si è svolta oggi al tribunale di Macerata, ha disposto gli arresti domiciliari (era in carcere). Il bengalese è invece tornato libero (pure lui si trovava in carcere). Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il 24enne è difeso dall’avvocato Fabio Riccucci, il 21enne dagli avvocati Barbara Badaloni e Silvia Rogoletti.

Il controllo dei carabinieri risale alla notte tra il 31 agosto e il primo settembre. I due giovani sono stati fermati lungo la statale Adriatica, a Porto Recanati. Erano in auto, al volante c’era il 24enne, e andavano verso nord. Il cingolano è apparso nervoso durante il controllo e i militari hanno deciso di perquisire la vettura. Sotto al sedile hanno trovato uno zaino con all’interno un panetto di hashish del peso di circa un etto. C’erano anche 4mila euro. Il 24enne a casa aveva altri 18mila euro in contanti e 1 chilo di hashish. Il bengalese aveva invece 50 grammi di hashish.

(Gian. Gin.)