Due giovani in manette per spaccio di droga: trovato circa un chilo di hashish. I due ragazzi, un 24enne di Cingoli e un 21enne bengalese che risiede ad Ancona, sono stati fermati nella notte dai carabinieri di Porto Recanati. I due giovani si trovavano a bordo di una Opel Corsa, presa e a noleggio, e stavano percorrendo la statale Adriatica, intorno all’1. Viaggiavano in direzione nord quando sono stati fermati per un controllo. Alla guida c’era il 24enne. I militari hanno notato un certo nervosismo del giovane e hanno deciso di svolgere una perquisizione sulla vettura. E così è saltato fuori uno zaino, sistemato sotto il sedile del conducente, in cui c’era un panetto di hashish di circa un etto e oltre quattromila euro in banconote di diverso taglio. I militari hanno esteso il controllo alle abitazioni dei due giovani. A casa del 24enne il controllo è stato svolto con la collaborazione dei carabinieri di Cingoli e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civitanova. Sopra l’armadio della camera da letto del 24enne i carabinieri hanno trovato un altro zaino. Dentro c’erano altri 19 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilo. C’erano anche 18mila euro in contanti, un bilancino di precisione, diversi telefoni cellulari, un computer ed alcuni biglietti di appunti di cessioni. Nella casa del 21enne, nel centro di Ancona, i militari hanno trovato, un involucro nascosto nel cesto della biancheria sporca nella sua camera. Dentro c’erano circa cinquanta grammi di hashish. I carabinieri hanno sequestrato droga e cellulari e il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, è stato versato su libretto di deposito giudiziario. I due giovani sono stati arrestati e portati nel carcere di Montacuto, ad Ancona. Sono assistiti dagli avvocati Fabio Riccucci, Barbara Badaloni e Silvia Rogoletti.