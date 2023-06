Nuova occasione di incontro tra l’Università di Macerata, la Prefettura e le scuole. Questa mattina il rettore John McCourt insieme al prefetto Flavio Ferdani ha visitato il liceo artistico “Giulio Cantalamessa” e il liceo classico linguistico “Giacomo Leopardi”, partecipando alle feste di fine anno scolastico, incontrando i docenti, il personale tecnico amministrativo e le studentesse e gli studenti dei due istituti.

E’ stato anche l’occasione per regalare ai ragazzi delle classi quarte e quinte le copie del libro “La Costituzione per immagini”, che è stato realizzato in collaborazione fra l’Ateneo di Macerata, la Prefettura e i Licei della città con il sostegno dell’azienda Clementoni.

Al Liceo Artistico il rettore e il prefetto hanno visitato la mostra “Preziosi di Costituzione” e apprezzato il cortometraggio realizzato dagli allievi che hanno saputo leggere e interpretare la Costituzione italiana tramite le opere d’arte in un filmato molto originale e convincente. Al Leopardi, McCourt e Ferdani hanno assistito a un breve ma bellissimo concerto di musica cantata in lingua francese e spagnola dal coro della Scuola “Leop-harmony”. Il rettore ha reiterato alle due dirigenti scolastiche, Sabina Tombesi e Angela Fiorillo, l’impegno dell’Ateneo di lavorare insieme per intensificare le collaborazioni e creare nuovi percorsi all’Università per i ragazzi del quarto e quinto anno.