Passaggio della “1000 Miglia” per Macerata, il 14 giugno cambia la viabilità in città per consentire il passaggio della storica corsa. A firmare l’ordinanza è il comandante della polizia locale, Danilo Doria.

Il provvedimento prevede il divieto di sosta dalle 8,30 alle 18 in piazza Vittoria, corso Cavour, Galleria Luzio, piazza Garibaldi (eccetto i posti davanti ai civici 4-5-6-7), piazza Annessione, via Garibaldi, via T. Lauri, piazza XXX Aprile, via Crescimbeni, piazza Vittorio Veneto, corso Repubblica, piazza della Libertà, via Don Minzoni, via Gioberti, via Santa Maria della Porta (tratto compreso tra via Gioberti e Via L. Rossi), via L. Rossi, (eccetto tratto di strada senza uscita), via Ciccarelli, piazza Mazzini (lato sinistro e destro degli stalli di sosta lungo il percorso d’uscita via Ciccarelli verso Porta Picena), viale Trieste, Giardini Diaz (tutta l’area), via Morbiducci (tratto compreso tra Giardini Diaz e via IV Novembre), via IV Novembre, via Armaroli (tratto da via Zara a via Pescheria Vecchia).

Dalle 10 e fino al termine della manifestazione è prevista la chiusura al traffico di corso Cavour. Previsto il divieto di transito anche in piazza Vittoria, sono previste deviazioni per i veicoli circolanti in via Roma, provenienti da lato periferia verso via Issy Les Moulineaux (trasporto urbano verso Via Cioci – Piazza Pizzarello – Via Cadorna – Via Mugnoz), per i veicoli provenienti da via Trento, deviazione verso via Dei Velini, per i veicoli provenienti da viale Martiri della Libertà, sbarramento all’intersezione tra via Calabresi, viale Carradori con deviazione verso via Spalato e viale Indipendenza. Divieto di transito in via Morbiducci, e la transennatura in via Morbiducci all’intersezione con piazza Vittoria e in via XXIV maggio all’intersezione con corso Cavour, con sostituzione del doppio senso nei tratti di strada che resteranno senza sbocco (via Morbiducci – da via Colli di Montalto a piazza Vittoria; via XXIV maggio – da via Corridoni a corso Cavour; via Corridoni). Divieto di transito anche in via Armaroli, dall’intersezione con via Berardi e doppio senso di circolazione con senso unico alternato. Prevista, inoltre, la direzione obbligatoria a destra all’intersezione tra via Roma e via Issy Les Moulineaux, valido per i veicoli diretti verso piazza Vittoria; per i mezzi in uscita da via Ettore Ricci che si immettono in via Roma, per i veicoli in uscita da via Oreste Calabresi che si immettono in viale Martiri della Libertà e in viale Leopardi, verso via Trento, eccetto residenti nella Ztl con accesso da via Mozzi.

Prevista la direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione tra viale Carradori e viale Martiri della Libertà per i veicoli provenienti da viale Carradori (con semi-sbarramento); direzione via Valentini, valido per i veicoli circolanti in via Morbiducci provenienti da piazza Pizzarello, all’intersezione tra via XX Settembre e via Crescimbeni (uscita verso piazza Vittorio Veneto verso via Padre Matteo Ricci); all’intersezione tra via XX Settembre e via D. Ricci (uscita verso piazza Vittorio Veneto, via Padre Matteo Ricci); obbligo di svolta a sinistra (regolato da moviere) in via Padre Matteo Ricci per tutti i veicoli provenienti da via Santa Maria della Porta. Direzioni consentite diritto e destra, in piazza Pizzarello, verso via Cadorna, valido per i veicoli provenienti dal tratto antistante il terminal bus, eccetto residenti (integrata da segnaletica di indicazione “tutte le direzioni”.

Con la chiusura di corso Cavour il traffico sarà deviato sul percorso via Roma, via Issy Les Moulineaux, via Cioci, via Cadorna, via Mugnoz, via Mameli, via Piave, viale Don Bosco. Il traffico sarà, inoltre, deviato sul percorso via dei Velini, contrada Fontezucca, Galleria delle Fonti, via Tucci. Variazione di percorso per tutti gli autobus del trasporto pubblico da piazza Pizzarello direzione obbligatoria dritta verso via Cadorna, via Mugnoz. L’ordinanza prevede inoltre, dalle 10 la chiusura al traffico nel centro storico (accesso di via Don Minzoni), divieto di transito in via Garibaldi, via Tommaso Lauri, via Crescimbeni, piazza Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, piazza della Libertà, via Don Minzoni; divieto di transito in Rampa Zara (all’intersezione con viale Leopardi) eccetto veicoli di polizia, soccorso, residenti e veicoli diretti al Park di via Armaroli (fino ad esaurimento posti); divieto di transito in via Zara (all’intersezione con via Armaroli), con deviazione verso via Basili – via Santa Maria della Porta; divieto di transito in corso Matteotti, eccetto veicoli di polizia e soccorso, con inversione del normale senso di marcia; limite massimo di velocità di 30 km/h sulle vie del centro storico interessate dalla manifestazione. In piazza Nazario Sauro, il flusso veicolare proveniente da via Maffeo Pantaleoni, diretto verso corso Cairoli, sarà regolamentato mediante segnaletica temporanea e personale di Polizia locale.

Previsti il divieto di transito in viale Puccinotti e in viale Trieste; il divieto di transito in via Pannelli con direzione obbligatoria a destra verso via della Nana; il divieto di transito in via Isonzo all’intersezione con viale Trieste, il divieto di transito in via Caduti di Nassiriya; il divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in uscita da Porta Convitto i quali saranno deviati verso piazza Mazzini – con uscita da Porta Picena; transito consentito nell’Apu di piazza Mazzini per i veicoli provenienti da via degli Orti; divieto di transito e stazionamento per i pedoni, con transennamento, sul tratto di marciapiede compreso tra viale Puccinotti e viale Trieste.

Dalle 19 del 13 giugno alle 19 del 14 giugno, i veicoli muniti di permesso residenti zona A o A + park, potranno sostare gratuitamente su tutte le aree a pagamento in concessione all’Apm, comprese quelle in struttura, e sui posti destinati alla sosta dei residenti delle altre zone; i residenti nel centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’Apm, un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni previste al punto precedente e i veicoli muniti di permesso zona B (corso Cavour e vie limitrofe) potranno sostare gratuitamente al parcheggio Garibaldi o al parcheggio Centro storico. Prevista, infine la sospensione del rilascio dei permessi temporanei per la Ztl con spegnimento delle telecamere di controllo di tutti i varchi in centro storico dalle 9 alle 19 del 14 giugno.