Si è chiuso oggi il meraviglioso e gioioso percorso lavorativo della maestra Giuliana Marinangeli: classe ‘56 dopo i primi anni di insegnamento nella scuola elementare di Recanati, si è trasferita a Villa Potenza, al seguito del marito finanziere, ed ha insegnato lì per 17 anni nella scuola Anna Frank, diventandone la colonna portante. Ad accoglierla all’uscita del suo ultimo giorno di lavoro non solo i bambini della prima elementare, che la maestra ha accompagnato in questo anno scolastico, ma anche l’intera classe quinta dello scorso anno, ormai alle medie, che si è ritrovata tutta per salutarla con affetto e nostalgia: palloncini, coriandoli, striscioni, tanti abbracci e commozione hanno caratterizzato questa festa nel cortile della scuola Anna Frank di Villa Potenza.

Tutta la scuola e i bambini augurano il meglio alla loro amata maestra Giuliana: «Che questa nuova avventura fuori dalla scuola possa essere un nuovo meraviglioso inizio, all’insegna della grinta, tenacia, allegria e serenità che hanno sempre contraddistinto le sue giornate in classe».