La donazione di sangue a Camerino sta vivendo l’atteso momento di ripartenza molto da tutti i donatori del territorio dell’alto maceratese. Dopo il periodo di interruzione della raccolta associativa, grazie alla sinergia e alla collaborazione tra le varie Avis e la sanità pubblica, si stanno registrando segnali incoraggianti.

Il presidente Mancinelli e l’Avis Comunale di Camerino esprimono con grande soddisfazione questa ripresa che arriva dopo diversi mesi di stop e molteplici incontri e riunioni.

«Per la riorganizzazione del servizio in questa prima giornata sono state prelevate dieci donazioni dai donatori provenienti dalle Avis locali che confluiscono a Camerino. Durante la sessione di prelievo l’équipe medica ha lavorato in modo impeccabile. Presenti per l’attività di segreteria il presidente dell’Avis Camerino, Sergio Mancinelli, assieme al vice presidente Fabio Cardona».

Il presidente Mancinelli ha dichiarato: «Sono estremamente soddisfatto di assistere finalmente alla ripartenza delle donazioni di sangue qui a Camerino dopo un periodo di sofferenza causato dalla temporanea indisponibilità di personale abilitato alla raccolta. Questo risultato è frutto dell’impegno e la collaborazione con l’Avis Provinciale, in particolare con la Presidente Morena Soverchia, che ha lavorato instancabilmente per superare le difficoltà e raggiungere l’importante traguardo. Un ringraziamento particolare lo esprimo, a nome di tutto il consiglio direttivo, nei confronti dei reparti e laboratori dell’Ospedale di Camerino per l’attiva collaborazione dimostrata». L’entusiasmo del presidente Mancinelli è condiviso da tutte le Avis locali coinvolte, che vedono nella ripresa delle donazioni di sangue a Camerino una significativa opportunità di ricostruzione e solidarietà. «La donazione di sangue rappresenta un gesto di generosità che può fare la differenza nella vita di molte persone – si legge in conclusione -. Per poter assicurare il servizio di raccolta tramite l’equipe associativa in supporto alla sanità pubblica l’Avis è alla costante ricerca di dottori e infermieri, pertanto questo è un appello per tutti coloro che ne avessero la possibilità e l’interesse».