Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Sabato 3 giugno, al Grand Hotel Excelsior di San Benedetto del Tronto, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme in gara, sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Simona Lullo 45 anni, infermiera, di Rosciano (Pescara), mamma di Alessio e Gianluca, di 10 e 7 anni. Simona, vincendo la selezione, si aggiudica il pass di accesso per le pre finali nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina.

La fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Gabriella Torresi, 48 anni, operaia, di Civitanova, mamma di Azzurra di 19 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergrenn” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Ginetta Carrubba, 61 anni, insegnante, di Osimo, mamma di David ed Elisa, di 33 e 22 anni.

Queste le altre mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Solare” Elisabeth Gergely, 54 anni, hostess per eventi, di Montesilvano (PE), mamma di Veronica di 32 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” Letizia Bedini, 46 anni, commessa, di Montemarciano (AN), mamma di Filippo e Gioele, di 19 e 14 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Glamour” Lorella Di Giovanni, 49 anni, casalinga, di Città Sant’Angelo (PE), mamma di Jacopo e Gaia, di 22 e 20 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza” Marina Marchionni, 65 anni, commessa, di Montegranaro (FM), mamma di Maicol di 37 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion” Vittoria Caponi, 65 anni, casalinga, di Corridonia (MC), mamma di Alessio di 43 anni.