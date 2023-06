Aiutare le imprese a vincere le sfide dettate da un mercato globale, supportarle nella gestione finanziaria ed economica, assisterle nelle relazioni con il mondo bancario. In buona sostanza, essere vicini all’imprenditore, accompagnandolo, passo dopo passo, verso una “radicata cultura aziendale” senza la quale si rischia di perdere la strada maestra. È questa la mission del partenariato Counsel, gruppo con sede a Padova, specializzato nella gestione finanziaria e di tesoreria aziendale, e Uni.Co., società che ha la direzione generale ad Ancona ma che opera anche in Molise, Abruzzo ed Umbria e si occupa di credito con oltre 60 account distribuiti nel centro Italia.

Una collaborazione ormai consolidata, quella fra le due realtà che hanno il medesimo obiettivo: fornire consulenza alle imprese. «Il mercato è complesso – spiega Franco Fiori, Ceo di Counsel – dopo il Covid registriamo una accelerazione e l’imprenditore è smarrito, non ci sono punti di riferimento, le norme cambiano rapidamente ed impongono aggiornamenti, competenze e professionalità che insieme ad Uni.Co siamo in grado di fornire per supportare i nostri clienti ed aiutarli a strutturare l’azienda affinché possano crescere e proiettarsi anche oltre i confini nazionali».

L’approdo di Counsel nella regione Marche e l’avvio di una collaborazione con Uni.Co ha già prodotto significativi risultati anche nel campo della formazione. Il ciclo di quattro webinar gratuiti che hanno spaziato, tra i temi trattati, dal rating alle modalità di realizzazione di un budget di cassa per dodici mesi, fino alla stretta attualità della crisi d’impresa e della complessa norma che disciplina i cosiddetti “adeguati assetti organizzativi” di una impresa (strumenti indispensabili per la tempestiva rilevazione di uno stato di crisi e pertanto sono adeguati se consentono la rilevazione di uno squilibrio di carattere economico, ndr), sono stati seguiti in media da oltre 150 aziende del territorio ed hanno offerto strumenti tecnico-operativi per districarsi nella palude burocratica e non solo. Al punto che, proprio in considerazione delle tante richieste, si sta già studiando di replicare il ciclo di quattro incontri.

«Il nostro progetto è quello di favorire lo sviluppo della cultura finanziaria. Il partenariato tra noi e Uni.Co non si limita ad una consulenza aziendale nell’ambito, ad esempio, dei rapporti con gli istituti di credito. Ma analizziamo la centrale rischi, facciamo rating, studiamo i margini di crescita, individuiamo le criticità di una impresa e soprattutto ascoltiamo l’imprenditore» prosegue Fiori. Non a caso i consulenti di Counsel sono fisicamente presenti due volte alla settimana nella sede di Uni.Co e supportano a loro volta gli account, recandosi direttamente in azienda.

«Uni.Co – gli fa eco Alessandro Belli, responsabile servizio marketing e sviluppo – si propone di aiutare l’imprenditore a leggere meglio la sua impresa, a migliorare i rapporti con i fornitori ad efficientare la gestione finanziaria. Lo facciamo ascoltando i loro bisogni, le loro aspettative, i loro sogni, consapevoli che per affrontare le sfide del mercato occorrano competenze nuove nonché migliorare quelle di cui si è già in possesso. Insieme a Counsel siamo partner al fianco dell’imprenditore, con l’obiettivo di favorire la sua navigazione in un mare tranquillo».

(Articolo promoredazionale)