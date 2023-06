E’ la settimana dell’Infiorata

L’Infiorata Corpus Domini torna a colorare e profumare il cuore della città di Castelraimondo che sarà accesa da una lunga serie di eventi per l’edizione numero 31 della manifestazione. Dopo una lunga attesa, finalmente è arrivata la settimana dell’Infiorata: da giovedì (8 giugno) a domenica (11 giugno) un ampio programma di iniziative intratterrà cittadini e turisti tra quadri di fiori, musica, spettacoli e celebrazioni religiose.

Per l’edizione 2023 (tappa anche dell’annuale Gran Tour delle Marche) saranno ben 24 infatti i quadri che andranno ad ornare il centro città, con decine di persone impegnate nella realizzazione: lo studio e la pianificazione delle geometrie da comporre a terra sono già partiti mesi fa e si possono visionare nella sezione “Opere” del sito www.infioratacastelraimondo.it.

Per quanto riguarda il calendario dell’Infiorata, si parte giovedì alle 20,30 con il via allo spettacolare e tradizionale taglio dei fiori in piazza Dante. Nel mentre, dalle ore 21 e 30, in largo Rotabella suoneranno i Sodacustica per una serata musicale dedicata ai giovani a cura dell’Aido-Avis-Admo.

Venerdì (9 giugno) dalle 21 parte la realizzazione dei tappeti fioriti in corso Italia che rimarranno poi visibili fino a domenica pomeriggio. In contemporanea balli e musica con il Festival Internazionale del Folklore a cura del Gruppo Folkloristico di Castelraimondo. Sabato (10 giugno) mostra di modellismo statico e ferroviario nell’atrio della Scuola Primarie E. De Amicis (aperta anche domenica), mentre in serata, dalle ore 21 e 30, concerto in piazza Dante con la Banda di Trento. Domenica (11 giugno) laboratorio “Infiorata” per chi vuole cimentarsi nella realizzazione di un quadro dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 in via Vittorio Veneto.

Alle 17,30 la Santa Messa nella chiesa della Sacra Famiglia e Solenne Processione del “Corpus Domini” con la partecipazione del Corpo Bandistico “Ugo Bottacchiari” di Castelraimondo. In serata invece l’evento più atteso e che coinvolgerà migliaia di persone: allo stadio di Castelraimondo si terrà infatti il “Premio Ravera – Una canzone è per sempre”, giunto all’ottava edizione per celebrare e ricordare l’indimenticabile figura di Gianni Ravera che ha scritto numerose pagine della storia della musica e della televisione italiana. Con la direzione artistica di Michele Pecora e la conduzione speciale di Carlo Conti, saliranno sul palco tantissimi artisti che canteranno i loro pezzi più iconici e intratterranno il pubblico con le loro performance. Si tratta di: Michele Zarrillo, Cugini di Campagna, Rettore, Fausto Leali, Marcella Bella, Silvia Salemi, Marco Carta, Iva Zanicchi, Le Deva, Paolo Vallesi, Gemelli di Guidonia, Gatto Panceri, Maninni, Noor, Antonio Maggio e SindroMe. Prima dello spettacolo anche un’anteprima con Dario Salvatori e Melissa Di Matteo. L’intera serata (inizio ore 21) sarà trasmessa in diretta su Radio Subasio. Premio Ravera che non è solo spettacolo, ma anche formazione: nei giorni precedenti alla manifestazione, infatti, a Castelraimondo arriveranno giovani da tutta Italia per partecipare a una masterclass sulla musica. Per assicurarsi un posto è aperta la prevendita online su https://www.ciaotickets.com/biglietti/premio-ravera-con-carlo-conti-castelraimondo. Durante la serata avverrà anche l’estrazione dei biglietti della lotteria dell’Infiorata.