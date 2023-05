L’edizione numero 31 dell’Infiorata Corpus Domini di Castelraimondo si preannuncia scoppiettante e ricca di appuntamenti tra grandi classici e novità.

Nella settimana tra domenica 5 giugno e domenica 11 giugno, la città di Castelraimondo si colorerà e si accenderà per il suo più tradizionale evento, reso ogni anno possibile dall’impegno dell’amministrazione comunale, delle associazioni locali, degli sponsor e soprattutto dalla maestria degli infioratori. Per l’edizione 2023 (tappa anche dell’annuale Gran Tour delle Marche) saranno ben 25 infatti i quadri che andranno ad ornare il centro città, con decine di persone impegnate nella realizzazione: la progettazione è già partita mesi fa e ne è una testimonianza la sezione “Opere” del sito www.infioratacastelraimondo.it, dove si possono già trovare in anteprima i bozzetti con relative spiegazioni di ogni quadro fiorito.

Un’attenzione maniacale e un intreccio di colori che non passa inosservato agli occhi dei visitatori. Non a caso l’Infiorata di Castelraimondo è una delle più apprezzate d’Italia e ogni anno raccoglie apprezzamenti da migliaia di turisti. Oltre allo spettacolo visivo d’impatto delle opere floreali, il Comune affianca un sempre più ricco programma di eventi. Si parte domenica 5 giugno con l’inaugurazione della mostra di pittura e ceramica a cura dell’Uteam di Castelraimondo e la mostra di ricamo a cura di “Matelica ricamo” nei locali di piazza Della Repubblica. Giovedì (8 giugno) alle ore 20 e 30 il via allo spettacolare e tradizionale Taglio dei Fiori in piazza Dante.

Nel mentre, dalle 21 e 30, in largo Rotabella suoneranno i Sodacaustica per una serata musicale dedicata ai giovani a cura dell’Aido-Avis-Admo. Venerdì (9 giugno) dalle 21 parte la realizzazione dei tappeti fioriti in corso Italia che rimarranno poi visibili fino a domenica pomeriggio. In contemporanea balli e musica con il Festival Internazionale del Folklore a cura del Gruppo Folkloristico di Castelraimondo. Sabato (10 giugno) mostra di modellismo statico e ferroviario nell’atrio della Scuola Primarie E. De Amicis (aperta anche domenica), mentre in serata, dalle 21,30, concerto in piazza Dante con la Banda di Trento. Domenica (11 giugno) laboratorio “Infiorata” per chi vuole cimentarsi nella realizzazione di un quadro dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 in via Vittorio Veneto.

Alle 17,30 la messa nella chiesa della Sacra Famiglia e solenne processione del “Corpus Domini” con la partecipazione del corpo bandistico “Ugo Bottacchiari” di Castelraimondo. In serata invece la novità assoluta: allo stadio di Castelraimondo si terrà infatti il “Premio Ravera – Una canzone è per sempre”, giunto all’ottava edizione per celebrare e ricordare l’indimenticabile figura di Gianni Ravera che ha scritto numerose pagine della storia della musica e della televisione italiana. Con la direzione artistica di Michele Pecora e la conduzione speciale di Carlo Conti, saliranno sul palco tantissimi artisti che canteranno i loro pezzi più iconici e intratterranno il pubblico con le loro performance.

Si tratta di: Michele Zarrillo, Cugini di Campagna, Rettore, Fausto Leali, Marcella Bella, Silvia Salemi, Marco Carta, Iva Zanicchi, Le Deva, Paolo Vallesi, Gemelli di Guidonia, Gatto Panceri, Maninni, Noor, Antonio Maggio e SindroMe. Prima dello spettacolo anche un’anteprima con Dario Salvatori e Melissa Di Matteo. L’intera serata (inizio ore 21) sarà trasmessa in diretta su Radio Subasio. Premio Ravera che non è solo spettacolo, ma anche formazione: nei giorni precedenti alla manifestazione, infatti, a Castelraimondo arriveranno giovani da tutta Italia per partecipare a una masterclass sulla musica. Un evento quindi a 360 gradi che coinvolgerà la città su più piani e per il quale stanno andando a ruba i biglietti dopo l’annuncio dei nomi dei protagonisti. Per assicurarsi un posto è aperta la prevendita online (clicca qui). Durante la serata avverrà anche l’estrazione dei biglietti della lotteria dell’Infiorata.